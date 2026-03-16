Lo picó un alacrán y terminó en el hospital, pero está fuera de peligro

Un hombre tuvo que ser asistido por personal de salud luego de haber sufrido la picadura de un alacrán. Tras ser evaluado por médicos, se confirmó que su estado es bueno y que el hecho no derivó en consecuencias graves.

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Desde el ámbito sanitario explicaron que este tipo de episodios suele incrementarse durante la época de altas temperaturas, ya que el calor favorece la aparición de alacranes en casas, patios y otros espacios cercanos a zonas habitadas.

En ese marco, especialistas insistieron en la importancia de adoptar medidas preventivas para disminuir el riesgo de picaduras, especialmente en los hogares donde estos animales pueden aparecer con mayor facilidad.

Entre las recomendaciones más importantes, indicaron evitar caminar descalzo dentro y fuera de la vivienda y utilizar guantes junto con calzado adecuado al momento de realizar tareas de limpieza en patios, jardines o terrenos.

También aconsejan mantener los ambientes ordenados y limpios, prestando atención a los lugares donde suelen ocultarse estos arácnidos, como grietas en las paredes, rincones, detrás de muebles o debajo de objetos acumulados.

Otra medida clave es colocar mallas metálicas en los resumideros y realizar su limpieza y desinfección con regularidad. Además, se recomienda revisar siempre la ropa y el calzado antes de utilizarlos.

Por último, los especialistas señalaron que es fundamental controlar la presencia de insectos como cucarachas y grillos, ya que forman parte de la dieta de los alacranes y su proliferación puede favorecer la presencia de estos arácnidos dentro de las viviendas.