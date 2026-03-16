Las naftas aumentaron de nuevo: qué pasa en San Juan

Las compañías petroleras anunciaron este lunes que volvieron a mover los precios de los combustibles en todo el país y aplicaron un nuevo aumento en los surtidores. Según datos relevados por NA (Noticias Argentinas), el ajuste en las naftas ronda el 4% y se suma a otros incrementos recientes.
Con esta actualización, el precio de la nafta súper ya supera los $1.800 por litro en varias estaciones de servicio del país. Además, con la sucesión de ajustes, los precios ya acumulan cerca de un 10% de suba en lo que va de marzo.
Por ahora, el aumento todavía no se refleja en los surtidores de la provincia. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Combustibles de San Juan, Miguel Caruso.
El nuevo precio nacional
Según datos relevados por NA, así quedaron en promedio los precios por empresa:
YPF
Nafta súper: $1.830
Premium: $2.015
Gasoil común: $1.930
Gasoil premium: $2.100
Puma
Súper: $1.821
Nafta premium: $2.082
Gasoil común: $1.814
Gasoil premium: $2.170
Axion
Súper: $1.870
Premium: $2.069
Gasoil común: $1.959
Gasoil premium: $2.119
Shell
Súper: $1.891
Premium: $2.081
Gasoil común: $1.993
Gasoil premium: $2.199
Qué pasa en San Juan
“Por ahora aquí no me han avisado nada. Tengo dos banderas y ninguna me ha comunicado un aumento”, señaló Caruso, al ser consultado.
De todos modos, no descartó que el ajuste pueda trasladarse en los próximas horas o días, ya que actualmente los precios se mueven con un sistema de variaciones permanentes.
“Los precios se están moviendo permanentemente con el micropricing, y la guerra le suma un condimento muy fuerte”, explicó.
Caruso también indicó que actualmente las diferencias de precios entre Buenos Aires y las provincias son mucho menores que en años anteriores.
“Antes había mucha diferencia entre Buenos Aires y las provincias. Con Mendoza también teníamos brechas, pero eso se fue licuando. Hoy hay pequeñas diferencias, pero no como antes”, afirmó.
Inflación
El tema es que, con el precio del petróleo en 100 dólares, todas las empresas locales volvieron a subir sus precios a nivel nacional, lo cual impactará seguramente en la inflación de marzo, que en las dos primeras semanas del mes se mostró en alza, otra vez por el precio de los alimentos.