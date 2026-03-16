Las naftas aumentaron de nuevo: qué pasa en San Juan

Las petroleras volvieron a ajustar las naftas en el país, aunque en San Juan las estaciones de servicio todavía no recibieron notificación del aumento.

Las compañías petroleras anunciaron este lunes que volvieron a mover los precios de los combustibles en todo el país y aplicaron un nuevo aumento en los surtidores. Según datos relevados por NA (Noticias Argentinas), el ajuste en las naftas ronda el 4% y se suma a otros incrementos recientes.

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Escenario Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar

Con esta actualización, el precio de la nafta súper ya supera los $1.800 por litro en varias estaciones de servicio del país. Además, con la sucesión de ajustes, los precios ya acumulan cerca de un 10% de suba en lo que va de marzo.

Por ahora, el aumento todavía no se refleja en los surtidores de la provincia. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Combustibles de San Juan, Miguel Caruso.

El nuevo precio nacional

Según datos relevados por NA, así quedaron en promedio los precios por empresa:

YPF

Nafta súper: $1.830

Premium: $2.015

Gasoil común: $1.930

Gasoil premium: $2.100

Puma

Súper: $1.821

Nafta premium: $2.082

Gasoil común: $1.814

Gasoil premium: $2.170

Axion

Súper: $1.870

Premium: $2.069

Gasoil común: $1.959

Gasoil premium: $2.119

Shell

Súper: $1.891

Premium: $2.081

Gasoil común: $1.993

Gasoil premium: $2.199

Qué pasa en San Juan

“Por ahora aquí no me han avisado nada. Tengo dos banderas y ninguna me ha comunicado un aumento”, señaló Caruso, al ser consultado.

De todos modos, no descartó que el ajuste pueda trasladarse en los próximas horas o días, ya que actualmente los precios se mueven con un sistema de variaciones permanentes.

“Los precios se están moviendo permanentemente con el micropricing, y la guerra le suma un condimento muy fuerte”, explicó.

Caruso también indicó que actualmente las diferencias de precios entre Buenos Aires y las provincias son mucho menores que en años anteriores.

“Antes había mucha diferencia entre Buenos Aires y las provincias. Con Mendoza también teníamos brechas, pero eso se fue licuando. Hoy hay pequeñas diferencias, pero no como antes”, afirmó.

Inflación

El tema es que, con el precio del petróleo en 100 dólares, todas las empresas locales volvieron a subir sus precios a nivel nacional, lo cual impactará seguramente en la inflación de marzo, que en las dos primeras semanas del mes se mostró en alza, otra vez por el precio de los alimentos.