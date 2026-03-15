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Peligro al volante: grabaron a un conductor circulando en contramano por la Circunvalación

El impactante video, que se viralizó en las redes sociales este domingo, muestra la imprudencia de un automovilista en la avenida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de un video grabado por un testigo de la peligrosa&nbsp; maniobra en la Circunvalación.

Captura de un video grabado por un testigo de la peligrosa  maniobra en la Circunvalación.

La madrugada de este domingo no fue una más para quienes transitaban por la la Avenida de Circunvalación. Lo que comenzó como un trayecto habitual se transformó en una situación de extrema tensión cuando un vehículo fue detectado circulando en sentido contrario al flujo permitido.

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El episodio, según publicó Canal 13 San Juan, quedó registrado en los teléfonos celulares de otros automovilistas, quienes, entre la sorpresa y la indignación, filmaron cómo el auto avanzaba decididamente por el carril opuesto. Las imágenes muestran la peligrosidad de la maniobra, obligando al resto de los conductores a realizar maniobras evasivas y extremar precauciones para evitar lo que podría haber sido una tragedia frontal.

La Avenida de Circunvalación es la autopista más transitada de la provincia, conectando los accesos clave de la Capital y el Gran San Juan. Debido a las velocidades que se manejan en esta vía, una circulación en contramano es considerada una de las infracciones de mayor riesgo vial.

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