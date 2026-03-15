Peligro al volante: grabaron a un conductor circulando en contramano por la Circunvalación

La madrugada de este domingo no fue una más para quienes transitaban por la la Avenida de Circunvalación. Lo que comenzó como un trayecto habitual se transformó en una situación de extrema tensión cuando un vehículo fue detectado circulando en sentido contrario al flujo permitido.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La madrugada de este domingo no fue una más para quienes transitaban por la la Avenida de Circunvalación. Lo que comenzó como un trayecto habitual se transformó en una situación de extrema tensión cuando un vehículo fue detectado circulando en sentido contrario al flujo permitido. Las imágenes muestran la peligrosidad de la maniobra, obligando al resto de los conductores a realizar maniobras evasivas y extremar precauciones para evitar lo que podría haber sido una tragedia frontal. Todos los detalles en www.tiempodesanjuan.com" View this post on Instagram

El episodio, según publicó Canal 13 San Juan, quedó registrado en los teléfonos celulares de otros automovilistas, quienes, entre la sorpresa y la indignación, filmaron cómo el auto avanzaba decididamente por el carril opuesto. Las imágenes muestran la peligrosidad de la maniobra, obligando al resto de los conductores a realizar maniobras evasivas y extremar precauciones para evitar lo que podría haber sido una tragedia frontal.