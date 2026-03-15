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Pronóstico

La semana arrancará en San Juan con muchas nubes y ¿probabilidades de lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional asegura que la máxima del lunes se ubicará en los 29º y la mínima en 20º. Habrá brisas de distintos sectores

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La tercera semana de marzo arrancará en San Juan con muchas nubes. Al menos eso es lo que indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en la página oficial.

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Según el SMN, el sol tendrá protagonismo alternado llevando la temperatura a oscilar entre los 20º de mínima y los 29º de máxima. Además, existe un 10% de probabilidades para que las precipitaciones se hagan presente en la noche.

En cuanto a los vientos, se espera que no superen los 30 Km/H e irán rotando desde el Norte, Sur y Oeste.

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