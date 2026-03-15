La semana arrancará en San Juan con muchas nubes y ¿probabilidades de lluvia?

La tercera semana de marzo arrancará en San Juan con muchas nubes. Al menos eso es lo que indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en la página oficial.
lunes 16 de marzo 2026
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El Servicio Meteorológico Nacional asegura que la máxima del lunes se ubicará en los 29º y la mínima en 20º. Habrá brisas de distintos sectores
La tercera semana de marzo arrancará en San Juan con muchas nubes. Al menos eso es lo que indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en la página oficial.
Según el SMN, el sol tendrá protagonismo alternado llevando la temperatura a oscilar entre los 20º de mínima y los 29º de máxima. Además, existe un 10% de probabilidades para que las precipitaciones se hagan presente en la noche.
En cuanto a los vientos, se espera que no superen los 30 Km/H e irán rotando desde el Norte, Sur y Oeste.