"Intentamos compartir que la escritura da oportunidades que están, sobre todo, en las plataformas digitales para llegar a un público bastante amplio", explicó Luis. A su vez, sostuvo que hay mucho talento en el interior del país y marcó que "lo más productivo que tiene la lectura es que a uno lo estimula a animarse a escribir o a seguir haciéndolo".

Sobre su participación en la Feria Internacional del Libro, el escritor agotó todos sus libros en el stand de San Juan, sobre lo que expresó que es un “sueño hecho realidad”. “Es hermosa la feria, es la oportunidad que tenemos para mostrar lo que hacemos y tomar contacto con nuestros lectores, que dejan de ser números para convertirse en realidades”, aseguró.

El momento de la firma de autógrafos fue especial para el sanjuanino ya que decenas de jóvenes esperaron en una larga fila con sus libros en mano y sacarse una foto con él. El novelista confesó, entre risas, que se sentía “como una celebridad”.

feria libro 2022.jpg

El entusiasmo de las fans

“Luis me parece muy interesante, hasta su manera de pararse en el escenario impacta. Dio muchos consejos para los que están aprendiendo a escribir, habló sobre los miedos que tienen a empezar y las posibilidades que pueden aprovechar, lo que me parece muy bueno”, dijo Dámaris Coronel, lectora bonaerense de 27 años. Además, la joven destacó que el sanjuanino fomentó la lectura de escritores digitales argentinos.

Aunque es la primera vez que lo ve en persona, Dámaris ya había compartido un espacio con Ávila. En 2020 lo entrevistó virtualmente, ocasión en la que se acercó a sus seguidores. “En esa charla me impulsó a escribir diciéndome ‘animate a hacerlo, no puede salir mal, y si no te gusta empezás de nuevo”, comentó la fan que esperaba por el autógrafo.

Mientras hacía la fila para conseguir una firma y una foto, Sofía Lugli, una lectora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), contó que le gusta la manera en la que escribe, “que es fácil de leer, no son libros pesados y las historias son adictivas”. Belén Villalba, amiga de la Sofía, coincidió y agregó: “Se puede estar horas leyéndolo de corrido sin darse cuenta”.

luis avila libro.jpg

San Juan en La Feria del Libro

La provincia expone todo su potencial cultural bajo el lema “San Juan, el ventanal de Cuyo” en el stand propio ubicado en el Pabellón de las Provincias en La Rural. Allí, hasta el 16 de mayo, se exponen títulos locales, además del desarrollo de diversas actividades recreativas, musicales y de exposición. A continuación, el cronograma:

Miércoles 11 de mayo

15 hs: Laboratorio creativo espacio infantil Nicolás Loncaric.

16 hs: Mafalda Hernández. "Sueños con altura". 1ra. Ed. 2021.

16.30 hs: Iliana Rodríguez. "El Viaje de la Abeja Lola". 1ra. Ed. Abdulah, San Juan. 2022.

17 hs: Ganadores del Concurso Literario San Juan Escribe, Premio Jorge Leónidas Escudero 2021, representando al Fondo Editor de la Cámara de Diputados de San Juan.

Carla Marcela Grosman Miranda, "Gibosa Menguante". 1° Premio Poemas.

Jorge Álvaro Olmedo. "Delirios de autor - Autor de delirios". 2° Premio Poemas.

María Alicia Musacchio. "Saraza. Un rompecabezas sobre la incomunicación". 1° Premio Novela.

Dana Marina Botti: "Informe Baker" 1° Premio Drama. "Representantes, improvisaciones sobre el Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina". 2° Premio Farsa.

Miguel Navas Balaguer. "La parabellum del mono". 2° Premio Novela.

Federico Javier Asiss González "La Argentina ¿una democracia medieval? Discurso ficcional sobre el poder de las sociedades modernas". 1° Premio Ensayos.

20 hs: Claudia Elizabeth Agüero. "A través del tango descubriendo mi yo interior".

Jueves 12 de mayo

15 hs: Nicolás Loncaric: Laboratorio Creativo espacio infantil. 16.00hs.

17 hs: Mafalda Hernández e Iliana Rodríguez. Espacio infantil.

17:30 hs: Visita del Sr Vicegobernador de la Provincia, Dr. Roberto Gattoni, diputados y funcionarios de la Honorable Cámara de Diputados de San Juan.

18 hs: Centro de Genealogía y Heráldica (repite 21hs).

18.30hs: Germán Rodríguez. Narraciones de Verano/ bitácora.

19 hs: UNSJ – FFHA: Descarga de Libros PDF.

Viernes 13 de mayo

15 hs: Nicolás Loncaric: "Laboratorio Recreativo".

16 hs: Mafalda Hernández e Iliana Rodríguez: Charla interactiva género Infantil.

18 hs: Presentación del libro “80 años del RIM 22”.

Sábado 14 de mayo

15 hs: Nicolás Loncaric: “Laboratorio Recreativo".

17 hs: Presentación de libros género infantil: Mafalda Hernández e Iliana Rodríguez (repite 18:00hs).

18.30hs: Germán Rodríguez Narraciones de Verano/ bitácora.

Domingo 15 de mayo

Resto del día exposición y venta de libros.

17 hs: Gerardo Cobas. Show Musical. Canta Autor.

Lunes 16 de mayo