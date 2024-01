Ley Conan: los proteccionistas sanjuaninos opinan sobre la ley de maltrato animal de Milei

Algunas de esas modificaciones consisten en aumentar la escala penal y las multas para los actos de maltrato o crueldad animal pero estos cambios no fueron del todo bien recibidos algunos sectores proteccionistas y animalistas del país.

Las críticas se centran, en su mayoría, en que se le quita a los animales el carácter de víctima y que la escala penal sigue siendo baja e impide que quienes maltratan animales vayan a prisión. Tiempo de San Juan consultó a proteccionistas y animalistas sanjuaninos que dieron su punto de vista con respecto a la Ley Conan, bautizada así en honor al perro de Javier Milei.

Eduardo Grasso- Fundación Patitas sin Hogar

Yo veo el proyecto de ley de forma más abarcativa ya que solo apunta a los perros y habla nada más que de elevar las penas y agregar tipos de delitos. Partiendo del nombre que se le está dando Ley Conan la quieren reducir a hablar de los perros pero, afecta a todos los animales que viven en la Argentina,.

Encuentro la gran falla, que quiero creer que es un error y que no es intencional, que es la de omitir el carácter de víctima. En la actual ley del Código Penal, los animales tienen el carácter de víctima, al ser denominados víctimas son sujetos de derecho y adquieren libertad, no deberían tener dueños y se les debería garantizar la libertad. Esto sucede pero gracias a la existencia del carácter de víctima y es por esto también que se los puede rescatar, se los puede asistir, se les puede quitar a las personas que los explotan o violentan.

Está bien agregar penas y tipos de delitos. Sí, es necesario modificar la actual ley y es urgente pero, eso no significa que tengamos que arruinar lo que ya tenemos logrado. Eso no significa que tengamos que retroceder más de cincuenta años. Si se aprueba el proyecto de ley, sin hacerle ninguna modificación, significaría retroceder más de cincuenta años en derecho animal.

El Derecho Penal Animal es el único instrumento legal que tienen a favor los animales a ser caracterizados como víctimas porque en el Derecho Civil y Comercial siguen siendo vistos como un objeto, un bien, equivalente a una mesa, a un celular, a una moto, o a una casa.

Necesitamos que en el Código Penal continúen siendo vistos como víctimas, no ser vistos como víctimas sería lo peor que le podría pasar a los animales, sería un atraso muy grande y ciento por ciento contradictorio con lo que propone el proyecto de ley que es supuestamente proteger más a los animales.

Desde hace un tiempo que se han viralizado un montón de casos de cuando la Policía va a criaderos de los animales y los sacan en condiciones terribles de maltrato, de violencia, de hacinamiento. Y sacan a las hembras que ya no dan más. Todo esto se logra gracias a este carácter de víctima, gracias a que el derecho los ve como víctimas es que el juez puede ordenar un allanamiento y sacar o secuestrar a los animales a la persona que los tiene en su poder.

Eso es básicamente lo que nos alarma y nos preocupa y de lo que estamos en contra. Quiero creer que es un error, que quien ha elaborado el proyecto no tiene nada de conocimiento sobre derecho animal y lo que está haciendo es aprovecharse de la situación. En primer lugar para quedar bien con el presidente y aprovecharse de una etapa de mucha sensibilidad social hacia los perros por el lamentable caso de este hombre de Buenos Aires que mató una perra con un colectivo. Así que bueno puede ser una jugada política muy hábil para encontrar apoyo del gobierno para ser bien visto pero muy peligroso para los animales que son justamente los principales interesados en ser protegidos.

Pro eso es que los abogados animalistas de todo el país, los más importantes, están pidiendo que por favor los convoquen al diálogo para reelaborar esta ley y solucionar lo que está mal. Hay que modificar la actual ley y es urgente pero no por eso echar a perder lo que está bien hecho.

Por último, tampoco incluyen la tracción a sangre, ese es otro tema muy complejo para los caballos que viven situaciones de extrema violencia, no se lo está tratando, tampoco para eliminar los criaderos justamente.

Grace Schvartz- Animalista

En primer lugar es necesario aclararte que no soy “proteccionista”: soy animalista. Es decir, lucho por los derechos de TODOS los animales. Por ende, soy vegana: no exploto animales para alimento, ni vestimenta, ni diversión, etc. Hay excelentes proteccionistas en San Juan, que se dedican a la ingente tarea de rescatar, curar, proteger, esterilizar y gestionar adopciones para gatos y perros. Algunos incluso se dedican a rescatar caballos, aves, y otros animales exóticos.

Como vegana y animalista, opino que la ley penal 14.346 es incompleta. Si bien aplaudo esta “oleada” legislativa producto de que al presidente le gustan los perros, creo que sería una excelente oportunidad para realizar una profunda reforma de esta ley. Mucho más estudiada, consensuada con organizaciones animalistas, con la enorme cantidad de abogados animalistas y penalistas que durante años han trabajado en casos, causas y denuncias contra los actos de crueldad hacia los animales –varios de ellos aquí en San Juan- basándose en la ley penal 14.346, sentando jurisprudencia en los fallos judiciales que luego sirvieron para otros casos.

El aumento de penas propuesto por el diputado Arabia es igualmente irrisorio. Dado que los animales en esta ley son considerados sujetos de derecho, como personas no humanas, superando el anacronismo del Código Civil que los consideraba cosas, no debemos escatimar determinación al establecer penas acordes al grado de crueldad y sufrimiento infligidos a las víctimas. Creo que, así como se ha convocado a funcionarios y sectores involucrados para el análisis de la ley “bases”, del mismo modo el diputado Arabia debería asesorarse para producir un proyecto verdaderamente fundamentado, en donde se contemplen otros ítems, como la tracción a sangre que –impulsada por el Sr. Grabois y el Movimiento de Trabajadores Excluidos(carreros), continúa sin ser abolida en Argentina, pese a los esfuerzos de varias organizaciones que promovían la sustitución por moto-cargas y otras medidas de dignificación para un sector postergado con el más alto índice de analfabetismo y trabajo infantil del país. Asimismo en Argentina se continúa aplicando la vivisección y experimentación animal –sin ir más lejos en nuestra misma Universidad Católica de Cuyo- cuando en el mundo civilizado se avanza a pasos agigantados en la experimentación con modelos matemáticos, computarizados y de inteligencia artificial.

En síntesis, y para no extenderme: a) acuerdo con el endurecimiento de penas, pero me parece insuficiente; b) la reforma es incompleta y excluye ítems relevantes para el derecho animal; c) peca de improvisada, al no haber realizado consultas previas con especialistas en la materia.

Emilia Merino- Proteccionista sanjuanina

Todavía no he leído en profundidad el proyecto pero me parece espectacular la parte en la que se aumentan las multas porque hoy no se cumple la ley. La Ley Conan está maravillosa y me parece genial la parte donde se los va a inhibir, no van a poder tener más animales y que no se permita cortarles la cola, ni mutilarlos.

Hay mucho maltrato y mucho atropello, que esto sirva de ejemplo me parece espectacular. Es una ley que yo personalmente y mi institución la apoya . El único tema es que todavía no se conoce mucho pero realmente cuando lees el borrador y sobre la tenencia responsable, las multas, me parece genial que se aplique a tres años para que pueda ir presa una persona porque anteriormente es una contravención. No iba presa la persona que maltrata y una que vaya presa tres días se va a asustar.

Horacio Nicolás Carrizo- Miembro del Instituto Interdisciplinario de Derecho Animal del Foro de Abogados de San Juan

Debemos tener en cuenta que en la República Argentina existe la ley 14.346 que regula o tipifica los delitos de Maltrato y Cuerdead Animal y da penas a dichas conductas que van de 15 días a 1 año de prisión. Son de ejecución condicional así que la persona nunca queda privada de su libertad.

El proyecto presentado hace a un aumento de las penas y este se da de 3 meses como piso a 3 años y, en este sentido, debo decir que al ser menores a 3 años son de ejecución condicional. En este sentido hay un retroceso en relación a las penas. Tengamos en cuenta que la Ley 27.330 que castiga las carreras de perros tiene una pena de 4 años de prisión como piso, entiendo que se tendría que haber adoptado el mismo criterio en las penas y aplicar en este proyecto, penas que arranquen desde los 4 años de prisión a efectos de que no sean de prisión condicional sino de cumplimiento efectivo.

A su vez el proyecto aplica penas económicas, de multas que van de 5 a 20 veces el salario mínimo, vital y móvil.- Esto es importante porque esto no lo teníamos tipificado en la actual ley.

Hay algo que se le debe cuestionar a este proyecto de ley que es el retroceso que se hace en relación a que la actual ley considera a los animales como víctimas. Esta palabra, víctimas, es la que le otorga los derechos a los animales. En el proyecto de ley se suprime la palabra víctimas y esto deja desprotegidos a los animales al momento de poseer los derechos pertinentes.

El actual proyecto del diputado Arabia habla de tenencia y acá vemos cómo se suprime la palabra víctima que es la que otorga derechos y la que hace que esta ley se pueda aplicar en relación a la defensa de los animales no humanos. El carácter de víctima ha brindado las herramientas necesarias para que los abogados en ejercicio del derecho animal podamos presentarnos a diferentes causas y hacer la defensa de los animales no humanos.

Es importante tener en cuenta que no debemos generar un retroceso y, en este sentido, se genera un retroceso. Debemos siempre mantener el principio de progresividad y de no regresión, debemos avanzar en la normativa, no ir hacia atrás.

Creo que es muy importante que se dé el debate de la modificación de la 14.346 que es una ley que tiene casi 70 años y esta ley es la que ha permitido que los abogados puedan seguir presentándose a reclamar la protección de los derechos de los animales. Hace muchos años que se viene reclamando sobre la modificación de la ley, nunca se ha pedido la derogación de la 14.346 porque es la única ley en Argentina que nos permite poder ejercer la defensa de los animales. Sí, considero que debe existir una modificación al respecto que si se plantea ahora debe ser hecha con conocimientos amplios en el tema porque sino estamos incurriendo en generar una ley que puede caer en una letra muerta por lo que no se podría aplicar. Debemos destacar como importante que el proyecto de ley hace una distinción con respecto a las penas para los actos de maltrato y crueldad animal. La Ley actual no realiza esta distinción porque a los mismos delitos, a ambos delitos le aplica penas de 15 días a 1 año. En este sentido el proyecto hace una distinción.

Cuando vemos el proyecto vemos que se habla que se aplicará de 6 meses a 5 años y multa de 10 a 30 veces el salario mínimo vital y móvil, aquí ya encontramos una pena de ejecución de cumplimiento efectivo. En este caso tenemos 5 años para los actos de crueldad como máximo.

Otro tema importante para el tema de debilitación permanente en la salud o que provoque la muerte en el animal, la pena es de 2 a 6 años de prisión y una multa que va de 100 a 200 veces el salario mínimo vital y móvil. Acá tenemos un agravamiento de la pena que me parece correcto. Este aumento de pena debe ir acompañado de otras políticas públicas que hagan a la concientización. LA respuesta no siempre es el Derecho Penal, si bien se debe castigar, también debemos buscar la prevención.

El Proyecto de Ley incorpora nuevos tipos penales como el abandono, que me parece correcto. Vemos la gran cantidad de animales en situación de calle son producto del abandono que hacen los seres humanos y esto debe ser penado. Me parece correcto que se aborde este tipo penal.

Algo que cuestiono del proyecto es que se mantiene la no penalidad en el caso de mutilar a los animales para mejorar la especie. Esto es bastante cuestionable por cuanto muchas veces se ha hecho mutilación de los animales por una creencia de que esto mejora su aspecto. Creo que eso también debería ser penalizado, que no se debe permitir la mutilación de los animales. A mi entender el proyecto de ley debería ahondar en cuestiones procesales para darle más dinamismo, a la potencial ley, cosa que no hace. No se abordan cuestiones procesales, debería estar incorporado en este proyecto de ley, herramientas que den mayor dinamismo. El proyecto tipifica los delitos dolosos y se deberían incorporar los delitos culposos. Hay atropellos de animales que se podrían evitar si la persona estuviera o supiera que por ese acto va a ser reprimida, estos serían los actos considerados culposos.