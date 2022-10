Le sirvieron tres tomates chamuscados arriba de una piedra y dice que Mendoza es mejor que San Juan

Una comensal distraída que, aparentemente, no reconoció las piedras lustradas, usó esto para hacer una polémica comparación de Mendoza con San Juan y volvió a encender la pica. Los sanjuaninos, que somos bastante creativos para el puterío, le respondimos con altura y eso pretende hacer esta nota. Si me equivoco, que la historia y el Payito me juzguen.

"Sorry, vengo a tirar vinagre a la pelea de siempre. Pero Mendoza es infinitamente superior a San Juan. #ListoLoDije", escribió una usuaria de Twitter que se identificó como Alex, cuyo usuario es @subterfugia.

alex tuit.png

En la foto que compartió Alex, se pueden ver tres piedras, como las que podemos encontrar acá si nos vamos para el lado de la Quebrada de Zonda, y arriba tenían tres pedazos de tomate chamuscado. Bien finoli, habrá pensado la muchacha. A esta altura podríamos aventurarnos a decir que es de Palermo, un lugar donde le ponen zapatillas a los perros y sirven vino sodeado en los restaurantes más exclusivos pero lo venden como un "trago de autor".

Por supuesto abajo del tuit, apareció la caballeriza. Los sanjuaninos indignados con Alex porque entienden que subestimó las delicias de la provincia. Las semitas con chicharrones, el jugo Bonano, la pizza de La Regional, los lomitos de Cipriano o de la 2001 son un manjar para los coterráneos (y no tanto) pero esta chica no lo supo valorar.

"Tengo amabilidad selectiva. Irreverente serial. Not fond of rules no respect 4 status quo. A nightmare dressed like a daydream. Mala feminista. SocialMedia&Data", dice la descripción del Twitter de Alex. Un festín con el que muchos psicoanalistas podrían tener material para rato pero no nos vamos a meter con ella.

"No soy mala, soy realista. El mendocino invierte", dice la misma Alex en otro tuit. En todo caso podríamos alabar la picardía del mendocino que recogió las piedras del río y las cobró como si fueran gourmet, pero ese es otro tema.

Que dirían los reconocidos chef sanjuaninos como Miguel Martín, Mauricio Barón, Alfredo Morales o los Nieto de Portho que, a esta altura, hacen el mejor helado no solo de la provincia, sino que compite por ser uno de los mejores del mundo.

Al final solo nos queda reconocer la creatividad e ingenio de cientos de sanjuaninos que, indignados y con razón, atendieron a esta mujer tan viajada y culta. Siesta y semitas o muerte. No pasarán.

tuit 8.png

tuit 7.png

tuit 6.png

tuit 5.png

tuit 4.png

tuit 3.png