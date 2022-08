Le robaron de un hipermercado la muñeca que le regalaron por el Día del Niño y ahora la buscan

Domingo, 15 horas. Yanina había ido con sus hijos a pasar un rato al Hipermercado Libertad. Según contó, primero fueron al sector los juegos y cuando estaban ahí "me dijo que le sacara el reloj porque al parecer le apretaba un poco, se lo saqué y siguió jugando, yo estaba al lado de ella para controlarla", dijo Yanina.

Luego se fueron para el sector del baño y en un descuido dejaron la mochila negra que llevaba los juguetes. Pero para cuando regresaron, en pocos minutos, ya era tarde. "Entré a buscar la mochila con desesperación y ahí nos dimos cuenta también que había dejado el reloj en el juego. Buscamos la mochila, voy a la de seguridad, cuando estoy hablando con ella y no me da solución. Ahí le consulto a mi hija por el reloj y ella me dijo que lo había dejado en los juegos, fuimos a buscarlo y obviamente ya no estaba tampoco el reloj. Nos costó un montón conseguirlo a ese reloj, porque hace imágenes en la pared, no es tan común y ahí ya me puse re mal porque uno sabe el esfuerzo que hace para comprarle las cosas y ahí ya se me empezaron a caer las lágrimas. Todo se le perdió", dijo a este medio.

0cc62784-4b22-40c9-9653-17e4020dab13.jpg

Yanina explicó que cuando estaban buscando la mochila en el baño había una persona que estaba haciendo limpieza y él le dijo que "una mujer se la había llevado medio escondida entre camperas". Luego "le pregunté a la chica de seguridad, no me dio mucha piola; pero me dijo que vio por las cámaras de seguridad que salía una mujer con el bolso".

"Yo se que eran solo juguetes, una muñeca de Frozen, pero me angustié. En las cámaras no se ve bien quién es la mujer que se llevó la mochila con la muñeca. Les pedí que hicieran un seguimiento para saber adónde se fue, si se sentó en una mesa, pero había tanta gente, y desde seguridad me dijeron que eso llevaba mucho tiempo; no se van a poner a mirar las cámaras y menos por un juguete", contó Yanina.

"Hice la publicación porque ya no tengo más nada que perder; no se con qué intención se la llevó, pero está claro. La mujer no dejó la mochila a algún seguridad ni nada. Esa muñeca se la habíamos dado cerca de las 13 y a las 15 ya no la tenía más", explicó la madre de la menor.

asdasd.jpg

La publicación que se viralizó en las redes.

"Mi hija dentro de todo ha entendido y sabe lo que pasó. Dentro de todo lo ha tomado bien; no se largó a llorar ni hizo un escándalo. Se que fue un descuido mío y de la niña; pero esta mujer aprovechó la situación y se la llevó. Estoy confiando en que ojalá me la devuelva, solo le quedó la caja vacía", dijo Yanina.

La mujer dijo que no hizo denuncia en la comisaría porque son juguetes, pero espera por medio de esta publicación en Facebook que se está viralizando, poder recuperarla.

muñeca.jpg

La muñeca que le robaron en el baño del hipermercado.

sdsd.jpg La mochila que le robaron del baño es igual a esta pero dice TIK TOK

