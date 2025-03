Las estrategias de las escuelas alfabetizadoras de San Juan para buscar alumnos y evitar los cierres

Según indicaron dos directoras de estas instituciones, quienes prefirieron no develar sus nombres, el Ministerio de Educación exige que tengan al menos 15 alumnos para evitar su cierre o su relocalización. Pero la lógica en las UEPA no funciona como en el resto de las escuelas: los alumnos no buscan asistir, no hay madres abarrotadas buscando un banco, no hay obligatoriedad.

Es allí cuando las docentes explican que tuvieron que sacar su inventiva a la luz. Una estrategia un poco extravagente puede ser el cartel que se colgó en la puerta de esa escuela capitalina, pero también existen otras opciones como, por ejemplo, salir a "panfletear" por las casa del barrio o, bien, generar convenios con los municipios, para que los trabajadores del mismo asistan a la UEPA.

"Gracias a que salimos a panfletear es que llegó a nosotras Graciela, una señora setenta y pico, que tenía nietos profesionales, pero que no había terminado la primaria. Se interesaba tanto por aprender, que terminó siendo nuestra abanderada", contó una de las directoras.

Historias como la de Graciela hay miles. Adultos que encontraron en la UEPA un refugio y un lugar para sentirse contenidos, más allá de la importancia que conlleva la educación per se. Pero también hay historias complejas, de chicos profundamente vulnerados por sus familias, víctimas de abuso familiar, algunos que hasta están en procesos de judiciialización.

Es por este motivo que ambas directoras concluyen en que, si bien se entiende que la situación económica es compleja y que se podrían planificar estrategias para ordenar los gastos, también es necesaria la continuidad de la UEPA; no solo por el carácter educativo, sino también por su importancia social.