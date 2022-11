Las dos mujeres que emocionaron a Alberto contaron qué es lo primero que harán en sus nuevas casas

El camino hasta llegar a tener su propia casa fue largo, un peregrinar que termina el 7 de noviembre. “Ha sido un caminar difícil, duro. Hemos tenido tres inundaciones y un terremoto que bajaba las casas como dominó. Este es un sueño que se cumple, que si corre viento no vamos a tener preocupaciones, que si vienen las lluvias no vamos a estar atentos a que las defensas se revienten, que si viene un terremoto no se nos va a caer el techo arriba de nuestras cabezas”, relató María de los Ángeles.

Lo que tiene esta jefa de familia es un plan, sabe qué es lo primero que quiere hacer cuando haga propios los muros de la nueva casa. “Lo primero que quiero hacer es bañarme, hace cinco días que vengo a full y estoy re cansada. Y otra cosa, disfrutar que podemos tener un baño digno, una habitación digna, lo simple de la vida que no lo podíamos tener y hoy lo podemos tener”, cerró.

dos.jpg Alejandra Baraona y María de los Ángeles Zárate.

Con ganas de dejar todo atrás

Alejandra Baraona fue otra de las mujeres que estuvo junto a Alberto cuando vino en enero del 2021. Pidió que la ayudarán, pidió tener acceso a una casa en condiciones. Y lo logró. No pudo contener las lágrimas, a lo largo de la hora y cuarto que duró el acto oficial de entrega de viviendas, se expresó con un llanto profundo, del corazón, un llanto de liberación.

Recuerda el día que Alberto pasó por su casa y dijo: “Jamás esperé al Presidente, no van a haber días, ni horas, ni tiempo para poder extender mi agradecimiento, queda en mi memoria, en mi alma, más allá de a mí es lo que le dio a mi familia”.

Terminar la mudanza es el primer objetivo de Alejandra, dejar su casa transformada en un hogar.

Para Alejandra, deja atrás un gran miedo, sentirse que no era parte de nada. “Me gustaría dejar todo en el pasado, es duro, sentía hasta que no era parte de nada, imagínese el temor, era tremendo, era horroroso, el temor que te genera. Imagínese un ser humano temiendo por una gota de agua o un movimiento. Fue muy dañino para nosotros, he vivido tanto con mi asentamiento, he vivido tanto con ellos, somos una familia, no me entregó una casa, entregó 80 que es el asentamiento Pellegrini”, cerró.