Las donaciones para trasplante de tejidos se duplicaron en el Hospital Marcial Quiroga

La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Marcial Quiroga alcanzó durante 2025 un crecimiento histórico en la donación de tejidos, duplicando su actividad y generando nuevas oportunidades en condiciones de vida para personas cuya única alternativa terapéutica era el trasplante.

Tiempo en Chile El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Verano Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

Durante el año se realizaron 18 procesos de procuración de tejidos (córneas), lo que representa un incremento del 220 % en comparación con 2024, convirtiéndose en el período con mayor cantidad de donantes desde la creación de la Unidad.

Gracias a este trabajo, 19 personas que se encontraban en lista de espera accedieron a un trasplante de córneas (12 mujeres -de 36 y 86 años- y 7 hombres -de 24 y 83 años).

La UHPROT tiene como principal objetivo garantizar calidad, transparencia y efectividad en cada etapa del proceso de donación, desde la identificación de posibles donantes hasta la logística necesaria para concretar el trasplante. Con esta iniciativa, el Hospital Marcial Quiroga refuerza la cultura de la donación en la provincia de San Juan y contribuye activamente a la red nacional de trasplantes.

La Unidad funciona en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital y desarrolla el proceso completo de donación de tejidos en articulación con el Instituto de Ablación e Implantes de San Juan (INAISA) y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Entre las acciones implementadas durante 2025 en el Hospital Marcial Quiroga se destaca la incorporación de un código QR para la denuncia de óbito, herramienta que permitió involucrar a todo el personal hospitalario en la detección oportuna de posibles donantes. Además, se llevó adelante una formación continua del personal, lo que resultó clave para el crecimiento sostenido de la actividad.

Al respecto, la licenciada Cintia Domínguez, responsable de la UHPROT del Hospital Marcial Quiroga, señaló: “La implementación del aviso mediante código QR fue determinante para este logro. Desde la Unidad de Procuración y el Departamento de Enfermería agradecemos a todo el personal: médicos, enfermeros, camilleros y personal de seguridad, que colaboran activamente en el aviso de óbito”.

El crecimiento de la Unidad fue reconocido por el INCUCAI, mediante un comunicado firmado por su presidente, Dr. Carlos Soratti, quien destacó que la labor del Hospital permite dar respuesta a la alta demanda de órganos y tejidos en el país, aliviando la espera de pacientes y sus familias. Asimismo, subrayó que incorporar la procuración como una tarea cotidiana del hospital contribuye a aumentar el acceso al trasplante y reducir los tiempos en lista de espera.

“Sin donación no hay trasplante, y ustedes son actores principales en esta cadena de vida y oportunidades”, expresó el titular del organismo nacional, reconociendo el compromiso de todo el personal del Hospital Marcial Quiroga.

FUENTE: Sí San Juan