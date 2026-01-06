martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Un paso adelante

Las donaciones para trasplante de tejidos se duplicaron en el Hospital Marcial Quiroga

El trabajo articulado del equipo de salud permitió aumentar un 220 % las donaciones de córneas en 2025 y mejorar las condiciones de vida a personas en lista de espera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Marcial Quiroga alcanzó durante 2025 un crecimiento histórico en la donación de tejidos, duplicando su actividad y generando nuevas oportunidades en condiciones de vida para personas cuya única alternativa terapéutica era el trasplante.

Lee además
El rafting, una de las actividades preferidas de los turistas que se puede realiza en distintas zonas de San Juan, como es el caso de Calingasta (foto).
Verano

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno
el camino de san juan a la serena, un dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Durante el año se realizaron 18 procesos de procuración de tejidos (córneas), lo que representa un incremento del 220 % en comparación con 2024, convirtiéndose en el período con mayor cantidad de donantes desde la creación de la Unidad.

Gracias a este trabajo, 19 personas que se encontraban en lista de espera accedieron a un trasplante de córneas (12 mujeres -de 36 y 86 años- y 7 hombres -de 24 y 83 años).

La UHPROT tiene como principal objetivo garantizar calidad, transparencia y efectividad en cada etapa del proceso de donación, desde la identificación de posibles donantes hasta la logística necesaria para concretar el trasplante. Con esta iniciativa, el Hospital Marcial Quiroga refuerza la cultura de la donación en la provincia de San Juan y contribuye activamente a la red nacional de trasplantes.

La Unidad funciona en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital y desarrolla el proceso completo de donación de tejidos en articulación con el Instituto de Ablación e Implantes de San Juan (INAISA) y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Entre las acciones implementadas durante 2025 en el Hospital Marcial Quiroga se destaca la incorporación de un código QR para la denuncia de óbito, herramienta que permitió involucrar a todo el personal hospitalario en la detección oportuna de posibles donantes. Además, se llevó adelante una formación continua del personal, lo que resultó clave para el crecimiento sostenido de la actividad.

Al respecto, la licenciada Cintia Domínguez, responsable de la UHPROT del Hospital Marcial Quiroga, señaló: “La implementación del aviso mediante código QR fue determinante para este logro. Desde la Unidad de Procuración y el Departamento de Enfermería agradecemos a todo el personal: médicos, enfermeros, camilleros y personal de seguridad, que colaboran activamente en el aviso de óbito”.

El crecimiento de la Unidad fue reconocido por el INCUCAI, mediante un comunicado firmado por su presidente, Dr. Carlos Soratti, quien destacó que la labor del Hospital permite dar respuesta a la alta demanda de órganos y tejidos en el país, aliviando la espera de pacientes y sus familias. Asimismo, subrayó que incorporar la procuración como una tarea cotidiana del hospital contribuye a aumentar el acceso al trasplante y reducir los tiempos en lista de espera.

“Sin donación no hay trasplante, y ustedes son actores principales en esta cadena de vida y oportunidades”, expresó el titular del organismo nacional, reconociendo el compromiso de todo el personal del Hospital Marcial Quiroga.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Hidráulica activó un baipás de emergencia para solucionar la falta de agua en Albardón, tras la rotura del canal

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

La Casa de Sarmiento, cerrada en plenas vacaciones por el regreso de sus eternas invasoras

Una propuesta inmersiva para mirar el cielo nocturno de San Juan a sólo 18 km de la Capital

Dos sanjuaninos ganaron premios del Loto y el Quini 6: uno se alzó con casi $10.000.000

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

La captura de Maduro llegó a las redes en San Juan: los posteos de una famosa abogada y un influencer

Dolor por la muerte de un director del museo sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Dique Punta Negra, uno de los espacios sanjuaninos preferidos para disfrutar el verano.
Para elegir

El listado de actividades al aire libre que propone Turismo a los sanjuaninos para disfrutar el verano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Te Puede Interesar

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?
Conflicto

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

Por Carla Acosta
Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga
De mal en peor

Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga

El rafting, una de las actividades preferidas de los turistas que se puede realiza en distintas zonas de San Juan, como es el caso de Calingasta (foto).
Verano

Turismo en San Juan: la dispar ocupación en los departamentos y la variedad de actividades que ofrece cada uno

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas
Declaraciones

Tras el crimen en Pocito: el barrio Las Pampas está convulsionado por amenazas y denuncias cruzadas