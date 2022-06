Las confesiones de una sanjuanina que vive gracias a OnlyFans

Tiempo de San Juan salió a la búsqueda de sanjuaninas/os que estuvieran en esta plataforma digital. Fue complicado que alguien quisiera hablar, pero una sanjuanina contó cómo es estar en este mundo oculto.

La joven optó por preservar su identidad. Vive gracias a lo que monetiza en esta plataforma. Sus afectos saben a lo que se dedica y tiene su apoyo.

La productora sanjuanina dijo que decidió abrir una cuenta durante la pandemia. “En la cuarentena me encontraba en otro país sola. Estaba aburrida, lejos de casa y pensé que podría juntar dos cosas que me gustan: la fotografía y el dinero”.

onlyfans.jpg Uno de los logos de OnlyFans

Eligió este camino con total seguridad y nunca dudó: “No me costó para nada siempre fui muy abierta y ya en Instagram hacia posteos, quizá ‘un poco subidos de tono’”.

San Juan es una provincia conservadora y con los prejuicios vienen los juzgamientos. Ella siempre lo tuvo claro pero no le importó porque contaba con el apoyo de su familia. "Al mismo tiempo que comencé, le conté a mis amigos y a mi familia. Les hablé de qué se trataba y siempre me apoyaron al 100 por ciento”.

¿Cómo te está yendo económicamente con la red social? ¿Cuánto tiempo pensás estar en al red?

“Muy bien. No me puedo quejar, vivo a raíz de OnlyFans y gano lo suficiente como para permitirme las cosas que me gustan”. “Cada día es diferente, pero después de dos años me lo tomo como un trabajo, aún así creo que depende lo que sea en un futuro mi situación en la página”. “Muy bien. No me puedo quejar, vivo a raíz de OnlyFans y gano lo suficiente como para permitirme las cosas que me gustan”. “Cada día es diferente, pero después de dos años me lo tomo como un trabajo , aún así creo que depende lo que sea en un futuro mi situación en la página”.

Esta ganancia que te da OnlyFans, ¿la usas con un propósito en especial?

“Para estudio y porque me gusta. Me encanta la fotografía, lo erótico. Me agrada la plata como a todos y no es un problema llevar estudios con un trabajo como este de la mano (aunque demanda realmente mucho tiempo)”. “Para estudio y porque me gusta. Me encanta la fotografía, lo erótico. Me agrada la plata como a todos y no es un problema llevar estudios con un trabajo como este de la mano (aunque demanda realmente mucho tiempo)”.

El perfil de esta sanjuanina muestra imágenes de su cuerpo y no tiene drama en hacer estas publicaciones: “Me siento muy bien. Al principio era un poco el ‘qué va a pensar la gente’, pero después no me importó lo que podían pensar de mí. Me basta que mis amigos y familia me apoyen”.

Cada imagen tiene una fase de creación, en la que hay ayuda del novio de la creadora: “Actualmente trabajo con mi novio ya que nos gusta la fotografía y él es diseñador audiovisual así que nos apoyamos mutuamente a la hora de crear un contenido”.

Tuvo que lidiar con gente que se desubica en sus comentarios. “El desubicado siempre está. Pero también está el diferente o el más abierto. Al final el sexo es el sexo y todos tienen sus gustos y aprendí a no juzgar a la gente. Me lo tomo con gracia, pero lo respeto. Al final también yo soy la que pone el límite a la hora de vender o no un contenido”.

La sanjuanina cerró detallando las ganancias que se pueden conseguir en esta plataforma y lo que se puede generar. “Creo que tienen que tener mucha seguridad a la hora de hacerlo y no dejarse llevar por los “qué dirán”. La gente te va a criticar por todo por lo bueno y por lo malo. Pero cuando haces algo por que realmente te gusta y la gente que te quiere está ahí, ya está, tirale para adelante. El camino es lento uno no gana 4 mil 6 mil euros en un mes cuando comienza. Pero con constancia y tomándolo como un trabajo podés conseguirlo realmente, podrás ahorrar y estudiar a la vez. Y no hay ningún tipo de problema con eso. También está bueno saber y tener claro cómo se maneja la gente ahí, el porqué de pagar por esto. y dejar un poco de lado el prejuicio. Yo antes era de las que pensaba que nunca pagaría por algo así. Y ahora entiendo el por qué lo hacen. La industria de la pornografía es nefasta y no tiene nada que ver con una chica/chico que libremente elige desde la comodidad de su casa, generar dinero con sus pies, sus axilas o su cuerpo”.