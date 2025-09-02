Las cámaras están de luto: dolor en San Juan por la muerte de "Suricato" Martín

El mundo de la fotografía y el deporte motor en San Juan atraviesa días de profundo dolor tras conocerse la muerte de Fernando “Suricato” Martín, reconocido fotógrafo y excombatiente de Malvinas.

Fecovita vs. Iberte Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa

Durante los últimos meses, su nombre estuvo acompañado por cadenas de oración que buscaban sostenerlo en la difícil batalla contra el cáncer. En septiembre pasado, con la esperanza intacta, él mismo escribía en sus redes sociales: “Después de 1 año y medio de vuelta en ACCION. no seré el mejor, pero tengo estilo!”. Ese mensaje reflejaba no solo su pasión por la fotografía, sino también su carácter optimista frente a las adversidades.

En 2024, Martín había recibido un trasplante de hígado, un hito médico que le permitió continuar con su vida y con su pasión por registrar en imágenes el mundo del deporte motor, donde se convirtió en un referente.

image

image

Además de su trayectoria detrás de la cámara, “Suricato” supo enfrentar una de las batallas más recordadas y relatadas por él mismo: la Guerra de Malvinas, donde se desempeñó como ex 4AT233 de la provincia de San Juan. Esa experiencia marcó su vida y su mirada, y lo llevó a compartir recuerdos y emociones a través de la fotografía, no solo con sus compañeros de guerra, sino también con toda la comunidad sanjuanina.

image

La noticia de su partida se conoció a través de mensajes en redes sociales, donde colegas y amigos lo recordaron con cariño. “Hoy me enteré que un querido colega nos dejó. Hablé un par de veces con él por el tema fotografía, pero lo conocía de su otro trabajo. Todos los que lo conocían decían que era un tipazo. QEPD, Suricato”, escribió uno de ellos, reflejando el sentimiento compartido.

Embed - Quiero rendir un sentido homenaje a... - Nuria Plazas Mouriz

Su sepelio se realizó el pasado 1 de septiembre en el cementerio Parque El Palmar. El velatorio tuvo lugar en la sala de Cochería Lanusse & Annecchini, donde familiares, amigos y colegas se acercaron a despedirlo.