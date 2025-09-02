martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tristeza

Las cámaras están de luto: dolor en San Juan por la muerte de "Suricato" Martín

El reconocido fotógrafo sanjuanino y excombatiente de Malvinas, Fernando “Suricato” Martín, falleció tras batallar contra una dura enfermedad. Su pasión por el deporte motor y su calidez humana dejaron una huella imborrable. Por este motivo, hubo mensajes en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El mundo de la fotografía y el deporte motor en San Juan atraviesa días de profundo dolor tras conocerse la muerte de Fernando “Suricato” Martín, reconocido fotógrafo y excombatiente de Malvinas.

Lee además
Fecovita es una de las bodegas mas grandes que opera en San Juan y ahora enfrenta un nuevo juicio de su ex socia. 
Fecovita vs. Iberte

Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa
San Juan rompe la tendencia nacional y lidera en venta de motos 0KM. 
Datos de agosto

En motos 0Km, San Juan pisa el acelerador en ventas mientras el país frena

Durante los últimos meses, su nombre estuvo acompañado por cadenas de oración que buscaban sostenerlo en la difícil batalla contra el cáncer. En septiembre pasado, con la esperanza intacta, él mismo escribía en sus redes sociales: “Después de 1 año y medio de vuelta en ACCION. no seré el mejor, pero tengo estilo!”. Ese mensaje reflejaba no solo su pasión por la fotografía, sino también su carácter optimista frente a las adversidades.

En 2024, Martín había recibido un trasplante de hígado, un hito médico que le permitió continuar con su vida y con su pasión por registrar en imágenes el mundo del deporte motor, donde se convirtió en un referente.

image
image

Además de su trayectoria detrás de la cámara, “Suricato” supo enfrentar una de las batallas más recordadas y relatadas por él mismo: la Guerra de Malvinas, donde se desempeñó como ex 4AT233 de la provincia de San Juan. Esa experiencia marcó su vida y su mirada, y lo llevó a compartir recuerdos y emociones a través de la fotografía, no solo con sus compañeros de guerra, sino también con toda la comunidad sanjuanina.

image

La noticia de su partida se conoció a través de mensajes en redes sociales, donde colegas y amigos lo recordaron con cariño. “Hoy me enteré que un querido colega nos dejó. Hablé un par de veces con él por el tema fotografía, pero lo conocía de su otro trabajo. Todos los que lo conocían decían que era un tipazo. QEPD, Suricato”, escribió uno de ellos, reflejando el sentimiento compartido.

Embed - Quiero rendir un sentido homenaje a... - Nuria Plazas Mouriz

Su sepelio se realizó el pasado 1 de septiembre en el cementerio Parque El Palmar. El velatorio tuvo lugar en la sala de Cochería Lanusse & Annecchini, donde familiares, amigos y colegas se acercaron a despedirlo.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó septiembre y hubo hasta un 20% de suba en los precios de los combustibles en San Juan

Cuándo vence el largo acuerdo que favorece a mineras para poder contratar chilenos en San Juan y qué debería pasar para que se caiga

ATSA y Trinidad sellan un convenio histórico para el crecimiento del deporte en San Juan

RUBIA MOTORS: una empresa sanjuanina que innova en el sector automotriz ¡y ahora regala un auto!

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria

Proyecto Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico

En San Juan, qué verduras es mejor dejar fuera de la heladera para conservar sus propiedades

San Juan tendrá un nuevo encuentro para hablar, estudiar y entender sobre la psicomotricidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera. video
Show completo

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Te Puede Interesar

Fecovita es una de las bodegas mas grandes que opera en San Juan y ahora enfrenta un nuevo juicio de su ex socia. 
Fecovita vs. Iberte

Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa

Por Elizabeth Pérez
Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito
Se viene el debate oral

Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito

Volvió el personal de Dilexis, tras las vacaciones forzadas por la crisis: qué cambios preparan en la histórica fábrica de Albardón
Para revertir la situación

Volvió el personal de Dilexis, tras las vacaciones forzadas por la crisis: qué cambios preparan en la histórica fábrica de Albardón

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Enzo Pérez y Pablo Pérez, los dos implicados en el robo al empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras el ataque.
Tribunales

Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres