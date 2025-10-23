jueves 23 de octubre 2025

Santa Lucía

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo

Este jueves por la mañana, un delincuente se metió a un domicilio en Santa Lucía y se llevó un celular. Pero cuando se subió al micro para huir, lo detuvo la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón detenido 3

Un rápido accionar policial permitió detener este jueves a un hombre acusado de robarle el celular a una mujer en su casa de Santa Lucía. El episodio ocurrió durante la mañana, cuando la víctima se preparaba para ir a trabajar y fue sorprendida por el delincuente, que ingresó al domicilio sin forzar puertas ni ejercer violencia.

Según su relato, al notar el robo, la mujer salió de inmediato y alcanzó a ver al ladrón mientras escapaba. El sujeto subió a un colectivo con la intención de huir, pero su plan duró poco.

Efectivos de la comisaría Quinta montaron un operativo luego de recibir el llamado de auxilio. Recorrieron distintas líneas de colectivos y entrevistaron a los choferes hasta que, en el tercer micro revisado, dieron con el sospechoso. Al revisarlo, encontraron el teléfono sustraído entre sus pertenencias.

El detenido fue identificado como Agustín Hernán Álvarez, oriundo de Rawson, quien —según informaron fuentes policiales— tendría antecedentes de cometer delitos en Santa Lucía para luego regresar a su departamento de residencia.

Álvarez quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que continúa con la investigación para definir su situación procesal.

