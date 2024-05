La vuelta al escenario de la madre de Lucía Rubiño: "Estoy resignificando la palabra felicidad"

Pasaron 7 meses desde aquel fatídico 15 de octubre de 2023 cuando unos jóvenes que corrían picadas atropellaron y mataron a Lucía Rubiño en el interior del barrio Profesionales, en Rivadavia. Fueron también esos 7 meses en los que su mamá, Belén Montilla , detuvo todo. La bailarina, profesora de danzas y directora de teatro también puso en pausa su vida y no volvió a subirse a un escenario hasta ahora.

WhatsApp Image 2024-05-17 at 22.34.51.jpeg

Sentada en una de las ubicaciones más altas del Espacio Teatral TES, Belén observó su creación en silencio. Estaba acompañada por su hijo mayor, Simón. No fue sino hasta que la directora de la obra, Julia de Nardi la invitó a subir para sacar una foto con el elenco que Belén se mostró.

Estaba serena y sonriente, compartiendo su regreso a los escenarios con sus seres queridos. "Estoy resignificando las palabras, feliz. Esto me empuja porque si yo no puedo me empujan ellos", dijo la profesora haciendo referencia a su elenco.

"Quién sabe si el mundo no será, en resumidas cuentas, más que eso: Un gran tablero de ajedrez", dice la frase que Belén eligió para presentar su creación.

WhatsApp Image 2024-05-17 at 22.33.31 (1).jpeg

Durante unos 40 minutos, ocho bailarinas se apoderaron del escenario, un gran tablero de ajedrez, la lucha entre el bien y el mal, entre piezas blancas y negras que cobraron vida propia.

Mirá las fotos del debut:

WhatsApp Image 2024-05-17 at 22.33.35.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-17 at 22.33.31.jpeg

Intérpretes

Alcalde Sol

Arce Florencia

Fiol Marianela

Fiol Valentina

Montilla Sofía

Montiveros Micaela

Ovallez Paz

Riveros Ana Paula