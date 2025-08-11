La UNSJ inicia la formación de tutores pares en su 42ª edición

La Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzará una nueva edición de su capacitación en el rol de tutor par, destinada a estudiantes previamente inscriptos por las distintas unidades académicas.

Se trata de la edición número 42 de esta propuesta, que será coordinada por profesionales de la Dirección y que busca fortalecer el acompañamiento académico y personal entre estudiantes, promoviendo una red de apoyo en el ámbito universitario.

El taller dará inicio el 29 de agosto y se desarrollará en cuatro encuentros presenciales, de 8 a 13 horas, en dependencias de la UNSJ. La modalidad presencial permitirá a los participantes interactuar directamente con los capacitadores y con sus pares, favoreciendo el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de estrategias de acompañamiento. image

