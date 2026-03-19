La suerte, otra vez, del lado de un sanjuanino: un apostador se ganó más de $3 millones en el Quini 6

La fortuna volvió a aparecer en San Juan. Un jugador local se convirtió en ganador del Quini 6 y obtuvo un premio superior a los 3,3 millones de pesos en la modalidad “Siempre Sale”.

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El resultado corresponde al sorteo N° 3357, llevado a cabo el 18 de marzo. En esa ocasión, el apostador acertó cinco de los números sorteados, lo que le permitió acceder al pozo previsto para esa categoría.

La apuesta se realizó en una agencia de Capital, identificada con el número 021. Como suele suceder, no se difundieron datos sobre la persona beneficiada.

Los números que salieron fueron 11, 13, 17, 23, 28 y 30. Si bien no logró el acierto total, la combinación obtenida le permitió quedarse con una suma importante dentro de esta modalidad, que garantiza premios en cada edición.

Desde la organización recordaron que los ganadores tienen tiempo hasta el 6 de abril de 2026 para reclamar el dinero.