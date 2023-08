La sanjuanina que con 17 años diseñó un elemento clave para Miss Universo

“Yo quería ser modelo, entonces contacté a Mathias Sambrizzi –productor sanjuanino de moda- y él me dio un espacio en las pasarelas. Hicimos distintos eventos, participé en un desfile de modas de Patricia Perfumo y estuve en el Fashion Week en Chile. Fue en medio de todo eso que me di cuenta de lo mucho que me gustaba el diseño y me embarqué en este proyecto”, cuenta Loana.

Entusiasmada y con el apoyo de su familia, la joven no dudó y comenzó a aprender, tomar cursos y practicar con su máquina de coser, en el atelier que armó en su casa de Rawson. Fue entonces que Sambrizzi, quien se encargó de la realización de la instancia nacional de Miss Universo en la provincia, le ofreció una propuesta: diseñar las bandas de las candidatas.

“Para mí fue un orgullo que me eligieran para esa tarea. Recibí las instrucciones y empecé a trabajar. En total hice 2 bandas para cada una de las candidatas con el nombre de su provincia y 11 bandas especiales, que son las que se entregaron durante la noche de la elección. Esas me llevaron mucho tiempo, porque además tenía que bordarlas, una tarea que hice a mano”, comenta la joven diseñadora sanjuanina.

"Fue hermoso hacer las bandas y verlas después en el escenario, porque yo fui creándolas, cosiéndolas, las bordé. Me animé a cumplir semejante tarea", cuenta la sanjuanina.

Después de haber tenido una oportunidad tan importante en los inicios de su carrera, Loana proyecta lo que viene. “Tuve una oportunidad enorme. Fue algo increíble, al ser mi primer evento, conocí muchísima gente. Pero soy consciente de que empecé hace poco. Mi próximo desafío es crear mi vestido de egresada y después, el año que viene, voy a empezar a estudiar Diseño de Indumentaria en la Universidad Nacional de San Juan”, confía la joven.

Al mismo tiempo, confiesa que tiene pensado presentarse como candidata a Miss y llevar adelante su proyecto, al mismo tiempo. “Mi sueño es llegar a pasarelas internacionales, estar en esos eventos”, dice mientras diseña mentalmente su futuro.