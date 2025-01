La pileta de la Residencia Eva Duarte para adultos mayores volvió a funcionar

Las personas mayores que viven en la Residencia Eva Duarte disfrutan este verano de una manera diferente. Es que luego de 7 años, la pileta volvió a tener vida. Fue una experiencia única para los residentes que eligieron como opción disfrutar de esta actividad. Según comentó Fernanda Vives, directora de la Residencia, unas 20 personas por día disfrutan de los juegos en el agua. Están divididos por grupos de no más de 6 personas para brindar seguridad y cuidados adecuados a sus necesidades entendiendo que muchos tienen dificultades motrices.

image.png

"La pileta estaba sin utilizar básicamente porque no se llenaba de agua y no se ponía en funcionamiento. No le hemos hecho ningún arreglo a la pileta, simplemente la hemos limpiado, le hemos llenado de agua y la hemos puesto en funcionamiento", explicó Vives. "Está la presencia de un guardavidas, mientras ellos están en el agua, se hacen grupos para ingresar, hacen distintos juegos: de pelotas, con los flotaflotas, caminar alrededor de la pileta y demás", agregó la directora de la Residencia.