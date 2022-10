La OSP y farmacéuticos cambiarán la modalidad de convenio, pero no afectará a los usuarios

Este miércoles, el interventor de la Obra Social Provincia (OSP), MIguel Greco, y representantes del sector farmacéutico local, dieron una conferencia de prensa para aclarar cómo será el nuevo sistema de convenio. Según manifestaron desde ambas partes, se trata de un cambio interno que no afectará a los usuarios. Es más, garantizaron la disponibilidad de los medicamentos autorizados en el vademécum.

El conflicto entre la OSP y los farmacéuticos comenzó hace dos semanas, cuando se rompió el acuerdo que sostenían desde hace años e iniciaron un proceso de negociación. El viejo contrato vence el 14 de noviembre. Pero, fruto de extensas charlas, habrá un nuevo sistema de pago que firmará el 3 de ese mes. Ya no será por cápita -es decir, monto fijo-, sino por prestación. Traducción: "Lo que se venda es lo que se va a pagar", dijo Greco.

El nuevo acuerdo se celebrará entre la OSP -que representa a 150.000 afiliados-, los directivos del Colegio de Farmacéuticos, la Asociación Propietarios de Farmacias, y los secretarios Generales de UPCN, ATSA, UDAP.

Greco puso especial énfasis en llevar "tranquilidad a la gente. La prestación es normal y lo seguirá siendo". Asimismo, informó que el cambio de modalidad no generará nuevas complicaciones burocráticas. Los usuarios no deberán hacer trámites para recibir los fármacos. "Los pacientes no lo van a sentir, van a tener la misma cobertura", reafirmó Mauricio Barceló, de la APF.