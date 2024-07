La nueva y gran aventura de Flor Carmona: sumó su voz a Los Nocheros

Desde la tradicional y hermosa Salta, la también profe de Educación Física repasó con más detalle el comienzo de esta soñada aventura: “Estaba en España viendo que iba a hacer porque se me vencía la visa. Entonces audicioné para una compañía de comedia musical y me dieron un protagónico. Así que ya tenía el plan armado y solo me quedaba terminar de completar el tema legal”.

“Sin mentir, diez o quince minutos después de hacer la audición me llega un mensaje de Ania Banchig, actual corista de Los Nocheros –también sanjuanina-, y me dijo que me tenía una propuesta. Necesitaban una voz del medio en Los Nocheros y me proponía hacer la audición. La verdad que no la dudé teniendo ante mí un proyecto tan importante. Audicioné desde España mientras sacaba los pasajes y aquí estoy”, añadió.

image.png Flor y Ania Banchig, la 'culpable' de su audición con Los Nocheros.

Flor también resaltó la suerte de instalarse en San Juan y desde aquí atender los requerimientos profesionales que vayan surgiendo con los Teruel y compañía: “Me han permitido hacer base acá, eso es muy importante para mí. Y a partir de ahí los ensayos los tengo que ir a hacer a Salta porque se está armando un show nuevo y después de eso se hace la gira. Allá, a los coros nos ‘couchea’ Pato Pacheco, que es una grosa y también es quien arma los coros de Los Nocheros junto a Mario Teruel. Cuando llega la hora de la gira, tengo que ir al lugar en el que toca hacer el show o a un punto intermedio en el que te subís al micro de gira de Los Nocheros y de ahí seguimos todos juntos”.

Las próximas fechas ya confirmadas para que Carmona aporte su admirable voz a los coros de Los Nocheros son: “La Fiesta del Poncho en Catamarca, Bahía Blanca, Mar del Plata y dos Ópera en Buenos Aires. Ya después Agosto se viene muy cargado también, gracias a Dios”.

“La experiencia está siendo buenísima, todos son grandes personas, muy respetuosas. Del primero momento me hicieron sentir parte de la familia porque se nota que es un staff muy unido. Al ser varios parientes entre sí realmente se nota el ambiente familiar. Me hicieron sentir parte desde el minuto cero. Yo no conocía el Norte y estoy aprovechando para conocer Salta y seguramente ya vendrá la posibilidad de ir a Jujuy y a otros lugares. Estoy aprovechando para conocer mi país”, explicó Flor.

Con algún que otro proyecto aparcado en España, la sanjuanina ahondó aún más en la convivencia con el reconocido grupo salteño diciendo: “ Lo que más me ha llamado la atención es la humildad de Los Nocheros. Nunca me hicieron sentir que tenía la carrera que tienen. Mucha humildad, trato siempre de igual a igual. Y también me asombra el profesionalismo con el que se maneja todo el show de Los Nocheros, eso es increíble. Si bien he tenido experiencias en San Juan de grandes producciones de alta calidad profesional, en Los Nocheros está todo muy medido, te subís al bus y te llega un itinerario del día que se cumple a rajatabla por poner un ejemplo”.

“En el horizonte está poder afianzar mi carrera como compositora. Poder publicar todos los temas que tengo en maqueta sería muy bueno, pero la verdad que estoy centrada en disfrutar de lo que me toca vivir ahora mismo. Estoy agradecida con Ania por invitarme a audicionar. Agradecida con Los Nocheros porque me abrieron las puertas de su casa. Y agradecida con la música que me ha llevado a lugar que nunca hubiese pensado. Creo que le debo mucho a la música”.