La nueva vida de Flor Carmona en España

Intentando explicar qué motivó la decisión de armar los bártulos y depositar sus proyectos en España, la reconocida cantante dijo: “Desde chiquita siempre me imaginé viviendo en otro país. Aunque sea unos meses o el tiempo que sea, pero siempre me imaginaba de intercambio. Tuve una primera experiencia lejos de mi provincia viviendo en Córdoba que durante tres años y eso también un poco me animó a irme a otro país”.

WhatsApp Image 2023-09-22 at 12.35.03.jpeg Flor, Kevin y un hermoso paisaje mediterráneo.

“Esta idea más o menos se viene gestando hace tres años. La idea en un principio era Italia porque cuando hice la gira en el 2013 me había quedado muchas ganas de Italia, pero como no tengo ciudadanía tenía que sacar una visa y la visa de estudiante en España es más beneficiosa. Te permite trabajar 30 horas -otras visas te dejan trabajar solo 20- y cuando finalizas la visa podés cambiar a búsqueda de empleo y te invita como a quedarte en el país”, agregó Flor.

Desde chiquita siempre me imaginé viviendo en otro país. Aunque sea unos meses o el tiempo que sea Desde chiquita siempre me imaginé viviendo en otro país. Aunque sea unos meses o el tiempo que sea

Poniéndole fecha a la decisión que tomó, la ex concursante de ‘Soñando por cantar’ afirmó: “El 13 de mayo salió el vuelo desde Mendoza a Buenos Aires y el 14 ya estaba acá en España. Llegué a Madrid y me vine a Alicante, que dentro de todas las provincias se parece bastante a San Juan, el costo de vida es más barato y tiene un club de hockey sobre patines, que eso para mí es importante. Ahora, tanto yo como mi pareja estamos en proceso de obtener la visa –decidimos tramitarla desde acá- y nos vinimos también una amiga, que ya tiene la ciudadanía y ya hace rato que está trabajando”.

Me vine a Alicante, que dentro de todas las provincias se parece bastante a San Juan, el costo de vida es más barato y tiene un club de hockey sobre patines, que eso para mí es importante Me vine a Alicante, que dentro de todas las provincias se parece bastante a San Juan, el costo de vida es más barato y tiene un club de hockey sobre patines, que eso para mí es importante

En cuanto a la inserción en la sociedad alicantina, comentó: “Es muy difícil conseguir sin papeles, así que tuvimos que comprar una guitarra y un equipo y salir a tocar porque era el único trabajo que podemos hacer. Salimos a tocar por un montón de lados, utilizando un montón de métodos que nos venían bien. Así nos manejamos en los primeros tres meses”.

Flor, que además de cantar y manejar el inglés a las mil maravillas es profe de Educación Física, compartió cuáles son los planes que atesora a corto plazo: “Cursar este año aprovechando la visa de estudio y poder activar el trabajo de 30 horas”.

WhatsApp Image 2023-09-22 at 12.27.05.jpeg La Cibeles, testigo de la reunión de Flor con amigos.

Además de pasear los primeros días por Madrid e ir adaptándose al clima, los tiempos y la idiosincrasia del levante español, Carmona ya ha tenido la posibilidad de recorrer otra partecita de Europa: “Estuve en Italia visitando a una tía abuela que vive en el norte, en la zona del Friuli. Fui primero a Roma, pasé por Florencia y Venecia y de ahí a la casa de esta tía abuela. Estuve una semana con ella. Es todo muy hermoso”.

“Es súper interesante la experiencia. Si bien no era la primera opción, España es un país muy hermoso. No tenés casi la barrera del idioma. Hay algunas palabras y costumbres que no conocíamos, pero en general somos muy parecidos. La gente muy cálida y a la vez cabrona. Cuando te vas fijando en la forma de ser de los españoles e italianos te das cuenta que somos una mixtura de toda esta gente. Estoy teniendo un viaje con mucho aprendizaje cultural. Es todo muy lindo, pero claro que por ahí una tiene sus altibajos, se extraña mucho por momentos. Hay otros momentos en los que una se siente muy feliz de estar acá. Eso es algo que sienten todos los que emigran en general, pero yo aún no termino de sentir que he emigrado. O tal vez que es no quiera sentirlo así”, completó Flor.