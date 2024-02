"La niña del milagro": la sanjuanina Camila Brusotti recordó al Cura Brochero con un video en Córdoba

Embed - Parque Temático Brochero Santo on Instagram: "Camila la niña que llevó a Brochero a la canonización, nos visito junto a su familia y participaron de las visitas guiadas. #brocherosanto #caminodebrochero" View this post on Instagram A post shared by Parque Temático Brochero Santo (@parquetematicobrocherosanto)

"Para mí, el cura lo es todo. Me ha sacado adelante en los momentos más difíciles", expresó Camila en el video compartido. Asimismo, añadió: "Cada vez que necesito algo, ya sea pedir un favor o expresar mi gratitud, lo hago primero con él".

La presencia de Camila Brusotti en el Parque Temático Brochero Santo resalta la influencia y la importancia del legado del Cura Brochero en la vida de las personas. Su testimonio conmueve a quienes visitan el parque y conocen la historia de esta joven cuya fe y experiencia han sido inspiradoras para muchos.

Camila Brusotti, la nena del segundo milagro de Brochero

El 30 de octubre de 2013, Camila Brusotti entró en grave estado al hospital de San Juan después de haber sufrido una brutal golpiza. El pronóstico más alentador era que quedaría en estado vegetativo y solo cabía esperar un milagro.

La nena, que en ese entonces tenía ocho años, fue llevada por su madre y su padrastro, quienes dijeron a los médicos que se había caído de un caballo. Tras revisarla, los profesionales hallaron hematomas y heridas de vieja data, por lo que presumieron que la nena era golpeada e hicieron la denuncia.

Javier, el padre de la nena, se enteró días después de la situación desesperante en la que estaba su hija, al igual que el resto de la familia. “Con mi exesposa nos habíamos separado hacía un tiempo. Y por el régimen de visitas que estableció la justicia yo no podía verla muy seguido. Es más, antes de que la internaran hacía bastante que no estaba conmigo por decisión de su madre. Sospecho que hizo eso porque Camila ya era golpeada y ella quería ocultarla”, detalló el hombre en diálogo con TN, durante una entrevista en 2023.

Con respecto a la gravedad del cuadro de su hija recordó que los médicos le dijeron que tenía entre 48 y 72 horas de vida: “En ese momento le empecé a pedir a Brochero y Marina, la abuela de Camila, también”. El caso de la nena movilizó a todo San Juan donde además se hicieron cadenas de oración.

Con angustia, Javier recordó que pasadas esas 72 horas, si bien Camila seguía viva, no tenía mejoría. “Yo la acompañé siempre. La madre también podía entrar a verla a la habitación del hospital hasta que le prohibieron la entrada porque a través de las máquinas a las que estaba conectada, los profesionales se dieron cuenta que cuando veía a su mamá se ponía nerviosa”, detalló.

Lo cierto es que poco tiempo después Camila recibió el alta, y los médicos hablaron de milagro. Inmediatamente empezó la rehablitación y en la actualidad cursa el quinto año del secundario. Vive con su papá y no volvió a tener contacto con su mamá que el año pasado recuperó la libertad luego de estar presa.

“Si bien mi caso fue un milagro no me siento especial”, dijo la adolescente de 17 años en diálogo con TN. Y quiere seguir estudiando canto y baile, sus dos pasiones. Entre risas contó que no tiene novio y detalló: “con mis amigas vamos al centro comercial a pasear y no puedo ir a bailar porque soy menor de edad”.

Emocionada dijo que es consciente de lo que vivió y está agradecida con su papá y sus abuelos, Marina y Raúl, que fueron los primeros en rezarle a Brochero para que pudiera salir del hospital. “Brochero los escuchó”, dijo convencida.

Como parte de la rehabilitación, Camila va a la pileta y al gimnasio para recuperar la motricidad. “Estas fueron las secuelas que le dejaron las golpizas. Además, visita a un neurólogo y tiene cierta inmadurez, pero está bien en lo cognitivo. Yo la veo feliz y contenta la mayor parte del tiempo y eso me llena el alma”, explicó Javier.