La mitad de los que trabajan como corredores inmobiliarios en San Juan son "truchos"

En San Juan son 270 los matriculados por el Colegio y estiman que "hay la misma cantidad, 300 y hasta 350 que actúan ilegalmente", según dijo el profesional.

"Tenemos un gran número de agentes ilegales que trabajan en San Juan. Es una problemática que se repite en el país", lamentó Domínguez. ¿Por qué se da esta ilegalidad? "Dentro de todo nuestra profesión es nueva y la sociedad no conoce que esto se maneja con profesionales. Es importante contratar un profesional no solo porque tiene conocimientos necesarios, sino también porque procura que se concrete un negocio y que no salga perjudicado el comprador. Asi también en alquileres se logra un contrato que se cumpla de inicio a fin, por ahí se producen abusos con puntos que no están estipulados en el contrato. Esto ocurre desde el lado informal, desde el formal no sucede porque está el corredor inmobiliario".

sede.jpg La sede del CPCISJ está en calle Santa Fe 462 sur. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y ahí también se pueden hacer denuncias.

Para el Colegio "es importante tener resguardo porque si el profesional comete irregularidad hay un tribunal de ética que lo sanciona, en cambio desde el sector informal el ciudadano queda desprotegido".

Para abordar este dilema, en la institución hay una "Comision de fiscalización" que controla quién publica los inmuebles, quién tiene carteles en las propiedades y se le hace un seguimiento. Se aplican distintas instancia de intimación desde la llamada de atención a ir a la Justicia Penal por usurpación de titulo.

De acuerdo a lo trabajado por esta comisión en el período 2021-2022, de esos 300 o 350 "truchos", han logrado abrir legajos en 172 casos, de los cuales ya fueron intimados un 69% de esos casos irregulares, es decir, que representan a personas que ejercen ilegalmente la profesión. De ellos, un 9% regularizó la situación y un 6% entró en proceso judicial.

Los que regularizaron la situación son las inmobiliarias que incorporaron un profesional, o que el dueño se asocia a un matriculado, apuntó Domínguez. Los casos que no se regularizan se envían al departamento legal de la entidad, que procede a la denuncia en tribunales.

A traves de la página web dl CPCISJ, "la gente puede hacer su denuncia o si tiene alguna duda nuestro colegio toma el reclamo", dijo el profesional. En el sitio esta el listado completo de matriculados para que la gente se asesore. Si no aparece allí, es ilegal, aseguró Domínguez, quien aseguró que esta campaña contra los "truchos" se da hace 11 años, desde que se creo la entidad.