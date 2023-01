La madre de Yoselí, a un año del femicidio: "Te borraron tu sonrisa"

Con la voz quebrada, llorando, dijo: "Quiero que se sepa quién le hizo tanto daño a mi hija”. Luego convocó a una multitudinaria marcha que pidió la celeridad de la Justicia. En marzo, tras la investigación judicial, el asesino de Yoselí fue sentenciado a reclusión perpetua.

A un año del funesto suceso, la madre de la niña publicó un sentido escrito en las redes sociales. "Ya un año de ese maldito día, desde ese día que te arrebataron tu vida, te cortaron tus sueños, te borraron tu sonrisa mi Yoseli Ailén Rodríguez Pereyra", dijo.

"No sabes cuánto te extraño y este dolor que llevo y el vacío que me dejaron en mi alma. Solo le pido a Dios que me de fuerza, que me mantenga de pie, firme a mis otros pollitos porque tengo que seguir por ellos y por ahí ya ni fuerza tengo. Dios dame fuerzas, qué dolor tan grande", agregó.

Finalmente, puso: "Mi Pelucita mamá te ama y te amará por siempre, le mando un abrazo enorme al cielo mi angelito Yoseli".