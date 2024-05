La impactante historia del montañista que pasó 11 días desaparecido en el Cerro Blanco

"Ese día era el último que lo buscábamos, yo iba por la montaña sin esperanzas, llorando, pensando que nunca más sabríamos qué pasó con él. Llamé por radio a Natacha para decirle que no estaba en condiciones de seguir, y me dijo ‘cortá, cortá, que me están llamando porque lo encontraron vivo.´ Hoy se me hiela la sangre y no me olvido más de ese momento”, contó hace un tiempo Verónica Hammar, una de las rescatistas.