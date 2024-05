La historia del puntano que busca a su madre en San Juan

"La verdad que no tengo más que eso, resultado negativo, no apareció nadie, nadie dijo nada, así que no hay problema", contó resignado a Tiempo de San Juan el sanluiseño.

Al comentar su caso en 2021, en la página de Facebook llamada "Dónde estás", Leonardo tenía la esperanza de que alguien le diera algún dato. "Busco mis orígenes", inició el posteo. Luego dio señales de que su madre sería rubia de ojos verdes y que lo habría parido siendo ella una joven de 17 ó 18 años. Aportó fotos de él siendo niño y de sus padres adoptivos (ya fallecidos). Pero nunca llegó ninguna pista.

En ese entonces, Leonardo contó su amarga historia. Dijo que según los datos que tiene nació el 7 de marzo de 1979, pero fue asentado un 7 de mayo. Que su madre dio a luz en el sanatorio Ramos Mejía de la ciudad de San Luis, pero que duda si es así. Contó que "una hermana del corazón" le había comentado eso, pero que es muy poca la información que todos a su alrededor tienen.

Corría el año '79, cuando, según los datos que maneja el puntano, su madre biológica era una estudiante en San Luis y oriunda de San Juan, no sabe de qué departamento. "Mis abuelos maternos tenían campo en esa provincia (San Juan) y al enterarse del embarazo de su hija la obligaron a darme en adopción y se la llevaron a esa provincia".

Leonardo quiere "cerrar su historia". Se enteró de su situación a los 28 años y empezó la búsqueda a los 42. Ahora se dedica a dar servicios de seguridad personal. Dice que no quiere reclamar nada, solamente saber si su madre está viva, si lo quiere conocer, estrechar en un abrazo.

Sangoi se crió con una familia que lo adoptó que eran vecinos de la casa materna pero ambos fallecieron y Leonardo nunca supo sobre su pasado.

"No he cortado la búsqueda, o sea, tampoco estoy enfocado en eso, no me quita el sueño, nada, o sea, con lo que publiqué, con lo que hice, si no aparece nadie, ya está, para mí ya está, no quiero gastar más energía en esto", dice hoy intentando dar vuelta la página de un capítulo doloroso en su vida. Quizá algún día logre encontrarse con su pasado sanjuanino.