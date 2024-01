Lo dieron en adopción cuando era bebé, ahora tiene 35 años y busca a su mamá biológica para agradecerle

La campaña viralizada de un sanjuanino buscando a su madre biológica a través de las redes tiene un origen: agosto del 2023, cuando Ariel fue al cementerio a visitar a su padre. "En ese momento se me vino a la cabeza la idea de buscar a mi mamá biológica. Yo me enteré que era adoptado a los 26 años. Y sentí en ese momento que ya estaba preparado para empezar la búsqueda. Le pregunté a mi mamá si le molestaba y me dijo que no; ya llevo cuatro meses con esta búsqueda", comenta.

Lo que sabe hasta el momento Ariel es que un día su padrino llegó a su casa diciendo que había una chica joven que quería dar en adopción a un niño. Los tres fueron hasta la casa de la mujer un 3 o 4 de octubre de 1988 -no recuerda el día con exactitud- y lo retiraron. Dice que una mujer, de nombre Isabel, quien podría haber sido enfermera, participó de intermediaria.

Según mi madre adoptiva tenía un papel escrito que decía que mi madre biológica se llamaba Rosa Reinoso.

Nadie de su familia supo darle detalles de su mamá, ni de su contextura física, aunque por estos días recibe una ayuda importante de su madre adoptiva para poder reencontrarse con su historia. Sólo sabe que al momento de la entrega estaba acompañada de una nena de 9 años, quien podría ser su hermana, y que en ese momento aseguraba que viajaba al otro día a Buenos Aires. "Sé que mi padre biológico no quiso saber nada de mí. No sé más de mi mamá, quizás vivía en Buenos Aires y vino sólo por eso a San Juan".

Ariel dice que no tiene nada que reprocharle a su mamá, al contrario, desea reencontrarse con ella para agradecerle. "Realmente no la culpo de nada, no tengo nada en contra de ella. Le agradezco porque me crié con una buena familia, que me supo dar amor y comprensión. No le reclamaría nada, sólo la saludaría y le diría que quiero saber algo más de ella. Estoy abierto a que conozca mi familia e hijos", señaló.