La emoción de Hugo Flores al anunciar que Omega estará otra vez en el Cosquín Cuarteto

"Venía manejando y pensando muchas cosas y se las quiero decir. No es normal q un grupo del interior esté en el Cosquin, me pone muy felíz que Omega esté entre tantos grandes en un eventos que es netamente cordobés. Que estén las bandas de córdoba es normal, lo que no es normal es que haya una banda de San Juan", comentó Hugo emocionado con sus seguidores.