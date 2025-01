La educación sanjuanina, entre la lucha por ganarle a la inflación y las expectativas por un mejor 2025 dentro y fuera de las aulas

Finalizó un nuevo año a nivel tanto provincial como nacional y en materia educativa exhibió un escenario bastante distinto a los vistos en otros momentos. En San Juan hubo mayor amplitud al dialogo, con paritarias mensuales y negociaciones que buscaban no solo un mejor acuerdo para los docentes sino también evitar que el conflicto se traslade a las aulas afectando el dictado de clases. A nivel nacional el dialogo fue nulo, los acuerdos prácticamente no existieron y los ajustes impactaron de lleno en la docencia sanjuanina. Para evaluar cómo fue la educación sanjuanina durante el 2024, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, y Daniel Quiroga, Secretario General de AMET, analizaron la situación.

Sucede que si bien se lograron aumentos mensuales acordes a la inflación los mismos fueron a partir de febrero, quedando en la nada el 25% de inflación que se registró en diciembre del 2023 y que impactó en el poder adquisitivo de todos los argentinos en general. Ante esto, Patricia aseguró que uno de los objetivos era llegar a recuperar parte de lo perdido, pero esto no fue así.

image.png

Pese a ello, entiende que parte de lo que influyó en los acuerdos salariales se dio a las decisiones tomadas a nivel nacional en el ámbito educativo. “Sabemos que desde Nación no están llegando los fondos que antes llegaban para ayudar a la educación. La provincia ha tenido que solventar todos esos gastos extras que no se tenían, y lo más importante es la infraestructura. Este año no se han podido realizar ninguna escuela nueva. Las creaciones de los cargos también están un poco paradas justamente porque todo ese dinero viene desde Nación y ahora la Nación no se está haciendo cargo y la provincia con lo que tiene por supuesto que no llega. A nivel nacional espero que entiendan que la provincia sola no puede solventar la educación. Necesita sí o sí de Nación”, señaló.

Para el próximo año los objetivos estarán puestos en que la docencia pueda recuperar lo perdido. “Ojalá que los docentes estemos en las escuelas dando clases, pero va a depender de cómo llevemos todo esto de las paritarias”, remarcó Patricia.

El balance de AMET

“Hemos tratado de sobrevivir a toda esta crisis”, comenzó señalando Daniel Quiroga. Y continuó: “No hemos llegado a concretar una recuperación real del salario y esto no es reconocido por el mismo gobierno. Son momentos difíciles. A nivel nacional, recordando que nuestro gremio es nacional, no hemos conseguido un piso salarial para todo el país. El piso salarial propuesto por el gobierno nacional es miserable, no ha sido para nada fructífero, el año tanto a nivel nacional como provincial”.

Si bien equipara que la pérdida es general, reconoce que la provincia hizo los esfuerzos para recuperar parte de la pérdida salarial, pero el atraso continúa afectando el bolsillo de los docentes, siendo un tema que continuará como foco del debate el próximo año.

Similar a lo que plantearon desde UDAP, Daniel señala que la falta de fondos a nivel nacional también tiene su impacto negativo.

image.png

Para el próximo año, apuesta a diálogos abiertos y consensos tanto a nivel nacional como provincial. “Voy a hacer un balance diferencial porque dentro de la provincia ha habido buen diálogo. Hubo intenciones de solucionar en parte la situación de los docentes y los salarios, pero con respecto a las políticas podríamos haber ayudado”, señaló, remarcando que sobre fin de año fueron convocados para ser consultados por temas relacionados a la realidad dentro de las aulas y la educación de hoy en día. “Podemos ayudar por la experiencia que tenemos”, dijo.

A nivel Nacional, las expectativas están puestas en que las autoridades cesen con el ajuste que vienen llevando a cabo, sobre todo tras conocer las intenciones del Gobierno nacional de modificar la educación técnica, algo que no cuenta con el visto bueno del gremio tanto a nivel local como nacional.

“Seguiremos en el diálogo, seguiremos luchando por ambas partes, o sea, tanto la lucha gremial como en la parte judicial para seguir manteniendo los derechos de los docentes tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, finalizó Daniel Quiroga.