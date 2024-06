La diseñadora que empezó haciendo muebles para sus hijas y creó un negocio

"Empecé con una línea de lámparas infantiles cuando nació mi primera hija. Le hice yo las lámparas y me empezaron a pedir otras personas. Durante muchos años me dediqué a hacer solo lámparas y vendía en todo el país", explicó Estrella que hoy es dueña de Cuarto Creciente. El emprendimiento hoy no son sólo lámparas sino que se diversificó y hace todo tipo de muebles pequeños para niños.