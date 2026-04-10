Folktrónica y ritmo en vivo: "Folkothers" se presenta este sábado en la Capital

La movida musical sanjuanina suma una nueva propuesta para este fin de semana con la presentación de “ Folkothers ”, un proyecto que apuesta por la folktrónica, un género que combina la identidad del folklore con bases electrónicas.

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El show está previsto para este sábado 11 de abril desde las 23 en Bem Brasil , ubicado sobre Avenida Rioja 50 Norte, en Capital. La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos y desde la organización ya habilitaron reservas anticipadas.

Con una estética que mezcla lo ancestral con lo moderno, el dúo busca ofrecer una experiencia sonora diferente, donde conviven instrumentos tradicionales y recursos digitales. La propuesta apunta tanto a quienes disfrutan del folklore como a quienes se inclinan por sonidos más contemporáneos.

Además de la invitación a asistir, los artistas destacaron la importancia del acompañamiento del público y la difusión para seguir fortaleciendo la escena independiente local, que continúa generando espacios para nuevas expresiones musicales.