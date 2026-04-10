Folktrónica y ritmo en vivo: "Folkothers" se presenta este sábado en la Capital

La movida musical sanjuanina suma una nueva propuesta para este fin de semana con la presentación de “Folkothers”, un proyecto que apuesta por la folktrónica, un género que combina la identidad del folklore con bases electrónicas.
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El dúo propone una noche distinta desde las 23, con una fusión de sonidos electrónicos y raíces folklóricas en un reconocido espacio de la escena local.
La movida musical sanjuanina suma una nueva propuesta para este fin de semana con la presentación de “Folkothers”, un proyecto que apuesta por la folktrónica, un género que combina la identidad del folklore con bases electrónicas.
El show está previsto para este sábado 11 de abril desde las 23 en Bem Brasil, ubicado sobre Avenida Rioja 50 Norte, en Capital. La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos y desde la organización ya habilitaron reservas anticipadas.
Con una estética que mezcla lo ancestral con lo moderno, el dúo busca ofrecer una experiencia sonora diferente, donde conviven instrumentos tradicionales y recursos digitales. La propuesta apunta tanto a quienes disfrutan del folklore como a quienes se inclinan por sonidos más contemporáneos.
Además de la invitación a asistir, los artistas destacaron la importancia del acompañamiento del público y la difusión para seguir fortaleciendo la escena independiente local, que continúa generando espacios para nuevas expresiones musicales.