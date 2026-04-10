Dos pilotos sanjuaninos que hoy vuelan para una aerolínea internacional protagonizaron un momento cargado de emoción y orgullo: sobrevolaron la provincia en plena madrugada y registraron imágenes desde la cabina del avión.

Se trata de Diego Zarzuelo, comandante radicado en Panamá desde hace 13 años, y el copiloto Germán Gabri. Ambos compartieron un vuelo regular entre Panamá y Mendoza, en el que coincidieron como tripulación y revivieron sus inicios en el Aeroclub San Juan, donde dieron sus primeros pasos en la aviación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2042664445235621923&partner=&hide_thread=false Desde el aire, una tripulación sanjuanina mostró la provincia durante la noche: mirá el video pic.twitter.com/UFGGTEjG0u — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 10, 2026

Según relató Zarzuelo, el recorrido habitual de la ruta aérea bordea el océano y luego, a la altura de Chile, gira hacia el este para cruzar la cordillera de los Andes. En ese tramo, la aeronave pasa sobre territorio sanjuanino antes de continuar hacia Mendoza. Fue en ese preciso momento, cerca de la 1.30 de la madrugada del 9 de abril, cuando captaron el video de la provincia iluminada desde el cielo.

La emoción no terminó allí. En el vuelo de regreso, ya en la madrugada siguiente, el comandante volvió a atravesar el espacio aéreo sanjuanino, esta vez rumbo a Panamá, repitiendo una postal que mezcla trayectoria profesional con raíces bien marcadas.

image Los sanjuaninos Diego Zarzuelo y Germán Gabri.

“Nos llena de orgullo poder compartir esto con todos los sanjuaninos”, expresó Zarzuelo, quien además recordó a uno de sus formadores: el instructor Gustavo Atán, también oriundo de la provincia y parte del mismo aeroclub que marcó el inicio de su carrera.

El video, grabado desde la cabina, muestra una vista única de San Juan de noche, con sus luces dibujando la ciudad en medio de la oscuridad y la cordillera como telón de fondo. Una imagen que, más allá de lo técnico, transmite pertenencia y emoción a miles de kilómetros de casa.