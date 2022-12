La desgarradora despedida de la esposa del penitenciario que murió en un accidente en Pocito

"Me toco despedirte de la manera más injusta que pueda existir en la vida, justo el día que cumpliamos un año de casados del día más importante de nuestras vidas mí vida, mí amor mí gordo como solía decirte no existe consuelo que cure mí alma, estoy destruida", escribió la joven en un posteo en el que, además, compartió fotos de su casamiento con el penitenciario.

rodolfo garcía olivieri 2.jpg

"Teníamos tantos sueños por cumplir juntos, no puedo más no se como seguir, ayudame por favor. Me quedo con todos los momentos hermosos que vivimos juntos, no hubo un día en el que no me dijeras lo mucho que me amabas y lo feliz que eras por haberme conocido, yo te voy amar toda mí vida mí amor y espérame que algún día nos volveremos a ver. Ayudame a ser fuerte por qué te juro que no puedo, Te Amo",publicò.

Abajo del posteo se replicaron cientos de comentarios en apoyo a Florencia. Lee el posteo completo.

rodolfo garcía olivieri.png

Cómo fue el accidente en el que murió Rodolfo García Olivieri

El viernes 16 de diciembre sobre las 21:30 en calle Maurín y Calle 7 el Gol Trend que conducía Rodolfo García de 32 años por calle Maurín, de Norte a Sur, impactó de lleno con la camioneta Ford 100 en la que viajaba Carmen Alcaraz, de 47 años, por Calle 7 de Este a Oeste. El el conductor del vehículo fue quien murió horas después.

El penitenciario viajaba junto a Florencia Yanzón, y Yasmín Rojo, quienes sufrieron politraumatismo menores. García fue trasladado al servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson donde murió cerca de las 3 am de este sábado.