La abogada detrás de "Glucoxa", una sanjuanina capaz recrear cualquier cosa y transformarla en un par de aros

El tiempo libre que le dio la pandemia para Lourdes Romero Romera (26) fue un disparador. Estaba estudiando abogacía y aprovechó para perfeccionarse en las miniaturas. "Arranqué en 2021, me hice unos aritos y mis compañeros de la facu me preguntaron que dónde los había conseguido", explicó la joven que finalmente pudo recibirse de abogada y, al mismo tiempo, comenzó su emprendimiento.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 19.01.27 (1).jpeg

Los aros que hace Lourdes son moldeados por ella misma en arcilla polimérica y horneados luego en un horno eléctrico que está en la cocina de su casa. Es que la joven todavía vive con sus padres y compró ese electrodoméstico nada más que para poder hacer sus aritos.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 19.01.27 (3).jpeg

Hoy ha logrado recrear en miniatura piezas como el autoretrato de Van Gogh, los girasoles o la Mona Lisa de Da Vinci. "A mis aros hay que saber llevarlos. Hago cosas que se me ocurren y otras que directamente las clientas me piden", afirmó la artista.

WhatsApp Image 2024-06-13 at 19.01.26.jpeg

Entre sus creaciones también están distintos personajes de series como South Park o algunos de los protagonistas de Toy Story, la película. Sin embargo, hay una de sus piezas que es hoy la más vendida o el "best seller", como bromea Lourdes: las mandarinas.

Embed - on Instagram: " " View this post on Instagram A post shared by (@glucoxa)

"Yo hago escultura en miniatura. Se le pueden dar distintos tipos de utilidades pero los clientes me fueron marcando el camino porque me puse a hacer otro tipo de productos como imanes o llaveros pero el fuerte son los aros" "Yo hago escultura en miniatura. Se le pueden dar distintos tipos de utilidades pero los clientes me fueron marcando el camino porque me puse a hacer otro tipo de productos como imanes o llaveros pero el fuerte son los aros"

Cuando arrancó con su emprendimiento aún era estudiante y su escritorio se fue transformando hasta convertirse en su atelier. "Tenía mis libros y mis cosas. Hoy está todo lleno de pinceles y demás elementos de trabajo", dijo.

Hoy las dos pasiones de Lourdes conviven con ella. Por un lado su trabajo como abogada y, por otro, su arte que también le genera ingresos económicos.

"La abogacía está presente, ejerzo como abogada, soy litigante autónoma y lo hago por mi lado pero voy llevando las dos cosas al día", reconoció.

Para vender, la página de Instagram de Glucoxa fue fundamental y si bien no comenzó con grandes expectativas, hoy tiene más de 3 mil seguidores que le escriben no solo desde San Juan para comprarle, sino también de otros lugares del país.

Embed - on Instagram: "" View this post on Instagram A post shared by (@glucoxa)

"He tenido varias experiencias gratificantes, mensajes de personas que admiro. Hace poco me pasó con una fotógrafa muy capa de Buenos Aires que me había encargado una escultura en miniatura de su perrita y me escribió un mensaje muy hermoso. Para mí no hay satisfacción más grande que esa", reconoció la abogada.

La magia, según Lourdes, está en el detalle y en "recrear eso que uno ve hasta en sus imperfecciones".

"He pensado en qué tengo que hacer si me toca elegir entre la abogacía o mi emprendimiento pero soy multifacética, no me gusta encasillarme en una sola actividad, puedo explotar muchas áreas y mientras pueda hacerlo..."

Hija de padre abogado y mamá docente, Lourdes sabe que el apoyo fue clave. "Siempre y cuando seamos felices y no hagamos daño a nadie, cada uno es dueño y tengo mucho para agradecer", cerró.

Si querés conseguir los productos de Glucoxa podés hacerlo en la Tienda del Chalet Cantoni que funciona los fines de semana o a través de su Instagram. Si querés conseguir los productos de Glucoxa podés hacerlo en la Tienda del Chalet Cantoni que funciona los fines de semana o a través de su Instagram.