Kiosqueros hacen paro y no cargarán SUBE por tres días: ¿qué pasará en San Juan?

En todo el país Paro de kiosqueros: no cargarán la SUBE por tres días

En diálogo con Tiempo de San Juan, Claudio Rymsza , referente de la Asociación de Kiosqueros de San Juan ( Adecok ), explicó que si bien la medida de fuerza anunciada por la UKRA es un reclamo "legítimo y nos compete", no pueden adherirse al paro por que el sector atraviesa una difícil situación económica y no cargar la SUBE significaría perder clientes y " es un lujo que no nos podemos dar", manifestó.

"La semana pasada tuvimos una reunión con los socios en la que decidimos no adherir a la medida de fuerza. Si no cargamos la SUBE, perdemos de vender una tortita, un café, cigarrillos o lo que sea. Y debido a la situación económica que atraviesa el sector no podemos perder ni un solo cliente", expresó Rymsza a Tiempo de San Juan.

Esta no es la primera vez que los kiosqueros realizan un paro por el reclamo de mejoras en la comisión de 0,5 por ciento que obtienen por los montos derivados de las cargas. Según reclaman, con ese porcentaje no llegan a cubrir los costos del servicio por el cual, por ley, no pueden aplicar un costo adicional.

"Por cada carga nos quedan $2 de ganancia. Teniendo en cuenta los costos operativos, que son la luz, el internet, el empleados que hace la carga, el dinero que hay que invertir para poder cargar, el rédito es casi nada. Es por eso que, aunque no esté permitido, los kiosqueros cobran un extra, que es un 20% de la carga, como para poder obtener una ganancia", agregó el referente de la Asociación de Kiosqueros de San Juan.

Conseguir Tarjeta Sube, un verdadero dolor de cabeza

"¿Cómo conseguir una Tarjeta SUBE? No hay disponible en ningún lado" "No se consigue la SUBE por ningún lado, están en falta", son algunos de los tantos reclamos de diversos usuarios que necesitan obtener un nuevo Sistema Único de Boleto Electrónico. La causa principal está relacionada con una escasez de insumos.

Al respecto, Rymsza explicó que "no podemos conseguir que la Asociación de Kiosqueros nos de directamente la tarjeta a nosotros. Siempre hay un intermediario, hay un pasamanos y nos cuesta conseguir tarjeta. Por otro lado, con el tema de la importación dicen que no hay tarjetas por que los chips que llevan son importados. Además, si se consigue, es con sobreprecio "