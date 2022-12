Kevin Villanueva, el policía que pide pista en el mundo del cuarteto

“Sus canciones son mundiales. Mirá que hace años que se nos fue y sus canciones están más vigentes que nunca, suenan por todos lados”, expresó con un halo de sentimiento hacia el cantante cordobés.

Para este fanático hincha de Boca Juniors –“el más grande del mundo”- la música es muy importante en la historia de cada individuo. “Parte de la felicidad que puede sentir una persona se la da la música. Sin música no sé lo que sería la vida”, completó Kevin.

ME LEVANTÉ

Aún no ha tenido su estreno en un escenario porque, antes que eso, el agente policial quiere terminar de sus propias composiciones y contar con un repertorio adecuado: “Estoy comenzando el proyecto, la verdad que me encanta y aunque por mi trabajo queda poco el tiempo, el resto de lo dedico a esto. Mi sueño es triunfar, que la gente me conozca”.

Este verano tengo ganas de sacar algo mío que se puede definir como un cuarteto muy de verano

“Tengo un tema propio que está a punto de salir. Ahora, junto a mi productor, estamos abocados a generar el repertorio y cuando esté todo listo poder presentarlo”, comentó Villanueva.

Y como este desafío no lo hace solo, Kevin se tomó un tiempo para agradecer a los suyos y no tan suyos: “Quiero agradecer a toda la gente que me sigue y para todos aquellos que me dan ‘Me Gusta’ en las redes, eso suma mucho. Mi familia y mis amigos están muy contentos con esto que me está sucediendo”.