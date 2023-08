Iris, la presidenta de mesa sanjuanina que vio un fantasma, llegó a los medios nacionales

La historia paranormal de la presidenta de mesa que dice haber visto un fantasma en estas PASO 2023 nacionales se viralizó rápidamente por todo el territorio sanjuanino. Medios locales le hicieron muchas notas, pero se arrepintió. "Algunos creen que es algo que he inventado. Yo no gano nada con esto, no cobro y a mí me gusta ser imperceptible. No quiero que ni sepan que existo", dijo en su momento a Tiempo de San Juan.