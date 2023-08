Habla Iris, la presidenta de mesa que vio un fantasma: "No quiero saber más nada"

De todas las repercusiones que nos dejó el domingo electoral hubo un episodio en particular que puso a los sanjuaninos en boca de todo el país y no tuvo que ver precisamente con los resultados de los comicios.

Lo que también desapareció fue el DNI de la votante fantasma y ninguno de los fiscales de mesa pudo retener su nombre. Es por eso que, Iris, se viralizó en San Juan y el país entero por la nota en la que cuenta a un notero de la provincia lo sucedido.

A 24 horas de esa entrevista que la catapultó a la fama, Iris cambió de opinión y ahora no quiere hablar más del tema del fantasma.

"Algunos creen que es algo que he inventado. Yo no gano nada con esto, no cobro y a mí me gusta ser imperceptible. No quiero que ni sepan que existo", dijo Iris a Tiempo de San Juan.

La mujer reconoció que está muy arrepentida de haber dado esa nota porque se burlaron en redes sociales y ella se tomó muy en serio lo ocurrido el domingo e insiste "había cuatro fiscales más y una cola de 12 personas esperando".

"La verdad que si hubiera sabido que iba a pasar esto no la daba a la nota. Lo han tomado como un invento cuando fue la misma gente la que me dijo que vaya y me fije qué pasaba que no salía la señora", remarcó Iris.

La mujer también reveló que ya le tocó participar de 11 elecciones en su vida y que lo hace "desde que era gratis".

"Me molestó porque yo no estoy para la chacota, vi que se lo tomaron a risa cuando yo hablaba", dijo.

Por ahora, Iris prefiere mantenerse alejada de las cámaras de televisión e insiste que todo lo que pasó es cierto: "Lo mío se terminó, no quiero saber más nada". Al que quiera creer, que crea.