Imperdible: conciertos gratuitos del Festival Indiana en el TB

El primero será esta noche a las 20 hs, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

El programa de este primer concierto

Arpeggione Sonata/Allegro moderato/Adagio/Allegretto de Franz Schubert, a cargo de Atar Arad en viola y la pianista Chih-Yi Chen

Adagio and Allegro de Robert Schumann, por Eric Kim, cello y Chih-Yi Chen, piano

Porgy and Bess Suite George Gershwin/Arr. Jascha Heifetz ; Summertime and A Woman is a Sometime Thing,My Man’s Gone Now,It Ain’t Necessarily So,Bess, You is my Woman Now

Tempo di Blues . Con Sarah Kapustin, violin, y Chih-Yi Chen, piano.

Piano Quartet in G Menor, Allegro/Intermezzo: Allegro ma non troppo – Animato

Andante con moto/Rondo alla Zingarese – Presto, Johannes Brahms. Con Norman Krieger, piano; Sarah Kapustin, violin; Atar Arad, viola; Eric Kim, cello.

Otros conciertos

El segundo será el 24 de noviembre en la Sala Principal y el público podrá ingresar gratuitamente, por orden de llegada, hasta completar cupo.

En cuanto al programa, estrá conformado por From Here to There – Trio for Violin, Viola, Cello de Atar Arad;Sol-re-sol-!, Mimi (Serenade), Humoresque; por Sarah Kapustin (violín), Atar Arad (viola) y Eric Kim (cello).

De Ludwig von Beethoven, intérprete Norman Krieger (piano).

De Felix Mendelssohn a cargo de Chih-Yi Chen (piano) Sarah Kapustin (violin), Eric Kim (cello).

Por su parte, el sábado 26 tendrá lugar la Gala de Cierre en Sala Principal del TB. Ese día actuará el grupo de participantes Programa intensivo de formación musical.

Sobre el Festival Indiana

Durante el segundo semestre del año 2018, las autoridades del Teatro del Bicentenario, conjuntamente con las autoridades de la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (EE.UU), acordaron y establecieron los lineamientos específicos del Acuerdo de Cooperación Académica entre ambas instituciones a mediano y largo plazo (de tres a cinco años) para la realización del Programa Intensivo de Formación Musical –Festival Indiana que propicia oportunidades de crecimiento profesional y facilita experiencias enriquecedoras y constructivas para los participantes.

El Programa apunta al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades técnicas e interpretativas de jóvenes músicos y estudiantes en las especialidades de cuerda, piano y música de cámara, así como en el género jazz- rock, a partir del cursado intensivo de clases y una cargada agenda de conciertos

Este programa cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina a través del Programa de Fondos para Proyectos de Cooperación e Intercambio y se nutre de la sinergia de la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (EEUU).

A nivel local, el Festival Indiana está organizado por el Ministerio de Turismo y Cultura a través del Teatro del Bicentenario de San Juan, con el apoyo de la Fundación de Amigos del Teatro del Bicentenario y la Fundación del Banco San Juan en colaboración con la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan.

Fuente: Ministerio de Turismo y Cultura