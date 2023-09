Ignacio Fiol, talento albardonero a disposición de la alta costura

Desde la tranquilidad de su casa familiar de Albardón fluye la magia . Ignacio Fiol entró empujado por la curiosidad al mundo del diseño y hoy sus prendas trascienden la frontera provincial y nacional. Su agenda se extiende hasta el 2024 y es por eso que no hay día que no se lo encuentre entre telas e hilos.

WhatsApp Image 2023-09-08 at 19.21.14.jpeg Ignacio Fiol le diseño un luminoso vestido a su sobrina para el cumple 15.

-¿Cómo nace tu vínculo con el diseño?

-Muy loco. Mi vieja compró una máquina de coser y estuvo guarda durante años, pero un día me animé a agarrarla y fui probando. Una vecina me enseñó a enhebrar. No sabía nada y me metí de instruso. Al tiempo mi sobrina empezó el jardín maternal, le pedían disfraces y yo me fui animando a hacérselos.

-¿Cuál fue el primero?

-Una elefantita. Le tuve que hacer el casco, la trompa, orejas, etc. Ahí empezó un desafío porque todas las madres se empezaron a enganchar para que les hiciera los trajes a sus hijos. Ahí salió el pajarito, la jarifa, el monito, etc. Después mis hermanas empezaron a tener fiestas y ya seguí por ahí.

Una vecina me enseñó a enhebrar. No sabía nada y me metí de instruso Una vecina me enseñó a enhebrar. No sabía nada y me metí de instruso

-¿Qué lugar ocupás dentro de tus hermanos?

-Soy el más chico de 6 hermanos.

-¿Y el único que se volcó para el lado del diseño, de la moda?

-Sí, pero ni yo sé por qué. Jajaja. Tenía 14 años más o menos y fue un click que me agarró. Fui aprendiendo sobre la marcha y ya de más grande hice algunos ‘workshop’, pero nada referido a aprender a coser o cortar. Todo lo he aprendido con práctica. Por ejemplo, yo hacía una prenda y mi mamá y mis hermanas eran el jurado.

LAS TRES.jpg Ingrid Grudke, Lizy Tagliani y nuestra Martina Flores, entre las artistas que adoran y visten los diseños de Ignacio Fiol.

-¿Cómo es el proceso para diseñar una prenda?

-La mayoría de diseñadores te hacen un boceto, pero yo no. Yo trabajo directamente sobre el maniquí. Voy montando telas y cortando. Cuando es necesario si hago un molde, pero me gusta trabajar sobre el maniquí. Ahí vas viendo qué le vas poniendo, qué vas sacando, qué queda bien.

-¿Con qué tipo de tela te ves más canchero a la hora de diseñar?

-A mí me gusta más lo que es alta costura, lo que son los vestidos. Una marca mía es todo lo que es transparencias, todo muy cuidado. Me encantan los bordados.

Una marca mía es todo lo que es transparencias, todo muy cuidado Una marca mía es todo lo que es transparencias, todo muy cuidado

-¿Todo apuntado a la mujer?

-Ahora precisamente estoy armando una cápsula de prendas de hombres, todo con transparencias, encaje. Son prendas que se ven en pasarelas de otros lados, pero acá todavía no ha entrado.

-¿Y ya tenés los modelos?

-Sí ya hay un par que se han postulado y ahora me tocará elegir a dos.

-¿Cómo nace la posibilidad de que tus diseños salgan de Albardón y empiecen a llegar al resto de la Provincia?

-Empecé a meterme en el mundo de las reinas de la Fiesta del Sol. Empecé a hacer contactos. Los primeros años trabajé totalmente gratis hasta que un día dije ya está.

WhatsApp Image 2023-09-08 at 19.21.13.jpeg Ignacio vistió a Eli Domínguez en la Gala Patria

-¿Y de los diseños que has hecho cuál es el que te ha hecho sentir más orgulloso o tiene algo especial?

-Hay varios, pero mi preferido es el que le hice a mi sobrina cuando cumplió 15 años. Ese vestido lo hice con mucho amor. Fue muy especial. También tengo algunos que se usaron para los Martín Fierro, Miss Mundo San Juan, Miss Trans Argentina y otros tantos.

-¿Ya tenés un circuito de clientas?

-Sí, por suerte sí. Ahora estoy trabajando mucho con Martina Flores, Maca Flores de Pijama Party, de vez en cuando le mando a Lizy Tagliani y también tengo contactos con Ingrid Grudke. Mi idea no es facturar esos vestidos, pero sí meterme en Buenos Aires. Quiero que el día que vaya mi nombre ya esté dando vuelta.

Ahora estoy trabajando mucho con Martina Flores, Maca Flores de Pijama Party, de vez en cuando le mando a Lizy Tagliani y también tengo contactos con Ingrid Grudke. Ahora estoy trabajando mucho con Martina Flores, Maca Flores de Pijama Party, de vez en cuando le mando a Lizy Tagliani y también tengo contactos con Ingrid Grudke.

-¿La clienta propone y Nacho Fiol dispone a la hora de diseñar un vestido?

-Yo a las clientas les pido referencias referencia de lo que quieren, pero les doy hasta tres referencias. Por ahí me vienen con diez y no sé qué hacer. Desde ahí ya voy trabajando, pero siempre termina siendo más Ignacio Fiol que lo que trajeron las clientas. Lo mejor de todo es que siempre quedan a gusto.

WhatsApp Image 2023-09-08 at 19.14.47.jpeg La pasión con la que Ignacio realiza sus creaciones es una de sus señas de identidad.

-Ahora mismo, ¿cuántos vestidos tenés proyectados en un horizonte de bailes de egresados, cumple de 15 años, etc?

-No quiero ni pensarlo, jajaja. Son muchos. Ya estoy midiendo los que tengo que entregar en octubre y en breve empiezo a medir noviembre. Por lo general mido una vez, marco detalles y en la siguiente visita lo entrego.

-¿Sos de espiar cómo lucieron los vestidos tus clientas?

-Sí, sí, necesito verlas. No me quedo tranquilo hasta que no veo a la clienta con el vestido puesto en alguna foto o video. Siempre tengo esa inquietud.

Mirá la entrevista completa