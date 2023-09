Silvina Fredes: talento, danza y seducción con aroma árabe

image.png Silvina, en uno de los cinco viajes que hizo a Egipto.

-Si arrancamos por la actualidad, tenemos que repasar este reconocimiento que te acaban de dar en Buenos Aires, ¿no?

-Sí, esta semana me entregaron un reconocimiento a mi trayectoria como docente dentro de la danza árabe. La entrega la hizo el Ministerio de Cultura de Buenos Aires en un festival internacional. Para mí fue muy emocionante porque el primero me lo entregó Mohamed Shahin, un maestro egipcio a quien yo admiro un montón.

Silvina Fredes (Argentina) en Egipto 2022

-Ahora vamos a la génesis de este amor tuyo por la danza árabe. ¿Cómo se dio?

-La danza árabe llega en mi edad adulta. Yo empecé a bailar desde muy pequeña porque mi padre era bailarín de folklore. Yo desde chiquita bailo folklore, español, clásico, salsa y un montón de géneros. Pero yo tenía esas ganas de aprender danzas árabes, pero en San Juan no había hasta una oportunidad que se dio en el Sirio Libanés. Después me tuve que trasladar a La Rioja porque quería seguir investigando en la materia. Era un tema pendiente, desde pequeñita me llamó mucho la atención el mundo árabe.

-¿Tenés alguna ascendencia árabe?

-Que yo sepa, no. Aunque a mi papá siempre le dijeron Turco.

-Volvamos a La Rioja.

-Empecé a estudiar en La Rioja, con una gran profesora y cuando volvía a San Juan empezaron a generarse presentaciones. Principalmente eran de salsa y ritmos latinos, pero le incorporé una coreografía de árabe y ya surgieron chicas que querían aprender. Yo les decía que aún me faltaba conocimiento para poder enseñar esta danza, pero igualmente, por insistencia, aparecieron mis dos primeras alumnas.

-¿En qué año sucedía todo esto?

-En el 2000.

-¿Cómo sigue el viaje?

-Ahí tuve la oportunidad de hacer un seminario en Rosario y descubrí a Amir Thaleb, mi gran maestro. Es uno de los mejores bailarines del mundo y de ahí en más empecé a tomar clases con él en Buenos Aires. Iba una vez mes por mes hasta que se desarrolló un curso para chicas del interior. Ahí me terminé recibiendo de maestra de danzas árabes.

BALADI SILVINA

-¿Y FATME cuándo nace?

-En el 2001.

-¿Siempre tuviste tan claro que querías enseñar?

-Enseñar inconscientemente lo hacía desde niña. Mi juego era enseñar a bailar. Mis padres tenían casa de telas y yo las agarraba y armaba coreografías con mis vecinas, una de ellas Mariana Achem, a quien conocés. Mi pasión es transmitir el conocimiento de la danza. Siento un feedback muy especial, disfruto mucho. Puedo entrar a dar una clase con dolor de cabeza y cuando empiezo se me pasa.

-¿Qué tiene la danza árabe que la hace diferente?

-Es muy misteriosa, te va envolviendo de a poco y descubre mucho tu parte interior. Todas las danzas me gustan, pero la danza árabe me atrapa por esa conexión que te genera con tu cuerpo. La danza árabe saca tu diosa interior. Eso se lo digo a mis alumnas en la primera clase y se fascinan.

-¿Y cuántas alumnas tenés ahora mismo?

-En una época llegué a tener 250 alumnas, era maravilloso. Con el tiempo las chicas empezaron a egresar y a armar sus propios institutos. Empezó a ramificarse la danza árabe en San Juan. De hecho, de varios de esos institutos que tienen ex alumnas yo soy la examinadora. Tengo como nietas en la danza y hasta bisnietas.

