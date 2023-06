Histórico: la UNSJ busca aprobar un régimen especial para que estudiantes que trabajan o tienen familia a cargo puedan recibirse

Se trata del Régimen del Estudiante Trabajador y/o con personas a cargo , un proyecto que comenzó a ser elaborado hace un año por parte de la Agrupación Ideas y que, de ser aprobado, se convertiría en una conquista histórica para los estudiantes que desde hace años reclaman por más oportunidades para quienes no tienen más opción que trabajar y estudiar al mismo tiempo.

Cinthia De Luca, presidenta de la Federación Universitaria San Juan (FUSJ), habló con Tiempo de San Juan y dio detalles sobre este régimen especial.

"El objetivo es darle visibilidad a los estudiantes que trabajan o tienen que cuidar a alguien, que no solamente se dedican a la universidad sino que tienen otras tareas que impactan de lleno en su vida universitaria", explicó la presidenta de la FUSJ.

Algunas de las cosas que plantea en proyecto consisten en, por ejemplo, bajar el porcentaje de asistencias en las materias promocionales que deban cursar estos estudiantes o que no se considere una instancia de evaluación perdida cuando uno de estos estudiantes no pueda rendir porque no le dieron permiso en el trabajo.

"Son situaciones de cotidianeidad del cursado y quizás para algunos docentes eran cuestiones obvias pero para otros no tanto. Lo que se pretende es que haya un marco normativo y que esto no dependa de la buena voluntad de cada docente sino que todos actúen de la misma manera", explicó De Luca.

También pretenden que la modificación le permita a los estudiantes elegir a qué comisión asistir, cuando se trata de materias que tienen dos o tres comisiones.

Por último, otro de los puntos que contempla el proyecto es la posibilidad de que los estudiantes puedan elegir hacer solos los trabajos grupales que implican coordinar horarios con otros compañeros, algo que se dificulta cuando los estudiantes trabajan.

¿Cómo sería la aplicación del nuevo régimen?

En caso de ser aprobado por el Consejo Superior de la UNSJ, los estudiantes deberán inscribirse en un registro que tendrán a cargo los secretarios de Asuntos Estudiantiles de cada Unidad Académica. "Los estudiantes que quieran estar registrados deberán presentar una declaración jurada que diga que trabajan o tienen un familiar bajo su cuidado y la documentación respaldatoria", adelantó De Luca.

Luego de la sesión de este jueves, restará dar varios pasos más para que el nuevo régimen pueda ser efectivamente aplicado y uno de ellos es que el mismo sea tratado en paritarias.

"Esperamos que para el año que viene ya se pueda estar aplicando", aseguró la representante de los estudiantes.