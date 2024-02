Habrá colectivos después de las 22 en San Juan: el Gobierno y la ATAP llegaron a un acuerdo

La decisión del presidente Javier Milei de eliminar los subsidios al transporte para las provincias del interior el país -correlato de una puja política con los gobernadores- generó un estado de tensión alrededor del servicio de colectivos. Este jueves, el Gobierno sanjuanino informó que no habrá medidas de fuerzas de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Los ómnibus circularán normalmente durante la tarde y la noche.

La ATAP había anunciado el martes que reduciría, a partir de este jueves, su servicio en horario vespertino y que daría por concluida la jornada laboral a las 22. Según esgrimieron, la decisión estaba motivada por los altos costos que provoca la inflación. El empresario y vicepresidente de la cámara empresaria, Ricardo Salvá, dijo "por un lado, a las empresas se les quitaron los recursos y por otro lado hubo de golpe aumentos muy importantes".

De acuerdo a lo que explicó, cuando "se acordó una tarifa, se hizo teniendo en cuenta que recibíamos un fondo compensador de la Nación, un fondo que nunca recibimos porque fue eliminado, no se recibió en enero ni en febrero. Estamos hablando de más de mil millones de pesos que no ingresaron a la provincia y no fueron distribuidos en el sistema de transporte público".