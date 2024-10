Gran parte de los sanjuaninos cada vez consume menos carne por considerarla cara

En segundo orden de productos que más dejaron de consumir por considerarlos caros se encuentran las bebidas alcohólicas. Un detalle no menor es que este artículo no aporta ningún tipo de nutrientes ni es considerado alimento, por lo que no estaría interfiriendo en una dieta nutritiva, cosa distinta sucede con la carne.

En tercer lugar, la mayoría de los lectores indicaron que dejaron de comprar productos enlatados; le siguen muy de cerca los productos de limpieza que, en una economía ajustada, se puede prescindir de comprar algunos artículos para ahorrar o destinar el dinero a algo más nutritivo.

Las frutas y verduras también comenzaron a ser negociadas por los sanjuaninos a la hora de comprarlas. Esta categoría forma parte del cuarto lugar de productos que se dejaron de consumir por considerar elevados sus costos.

Completa el grupo los huevos, que han ido teniendo distintas variaciones de precios, llegando a ser más conveniente comprar un cartón que comprar unidad por unidad.