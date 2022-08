Ganadores ausentes: En San Juan, 3 de cada 10 apostadores que ganan no retiran sus premios

Para los apostadores habituales, ganar el premio mayor en los distintos juegos de azar es un sueño cumplido. Pero hay muchos otros que ganan premios menores y por distintos motivos no se percatan de haber ganado y pierden sus premios. En San Juan , en promedio de cada 10 ganadores , 3 personas no retiran sus premios.

El dato surge desde la Cámara de Agencieros Lotería y Afines de San Juan (CALA) . El presidente de la entidad, Ernesto Pérez, comentó a Tiempo de San Juan que del 100% de los ganadores, el 30% aproximadamente no retira sus premios. “Por lo general no son premios significativos. Suelen ser entre $3.000 a $7.000 aproximadamente, pero el premio se devuelve si no es retirado por el ganador”, señaló.

WhatsApp Image 2022-08-24 at 10.11.37 AM.jpeg

Esto no solo sucede con los ganadores que no aparecen de la Lotería de San Juan, sino también en otros juegos de azar. Entre algunos de los motivos detrás de los “ganadores ausentes”, Pérez señala que muchos apostadores al ver que los números elegidos no salieron entre los primeros premios, suelen romper o tirar el ticket comprobante; otros directamente no revisan por despiste o se dan cuenta mucho tiempo después que ganaron, fuera del periodo en el que se puede reclamar el dinero.

WhatsApp Image 2022-08-24 at 10.11.36 AM.jpeg

A manera anecdótica, Pérez recordó que hace varios años hubo un ganador de premio millonario del Quini 6 en Rawson que nunca retiró su premio. “Afortunadamente el premio estímulo la agencia no lo perdió, pero el ganador no apareció. Se rumoreaba luego que el comprobante con los números ganadores había quedado en el bolsillo de una camisa que se había lavado, pero la verdad es algo que no se sabrá a ciencia cierta”.

Pérez se refería al caso sucedido en marzo del 2011. En el sorteo del Quini 6 el pozo en la modalidad “Revancha” era de $7.200.000, que fue ganado por dos apostadores, uno en Santa Fe y otro en la provincia. El apostador santafecino retiró su premio, pero el rawsino nunca cobró los $3.125.043. El presidente de la Caja de Acción Social de ese momento, Guillermo Ruiz Álvarez señaló a medios locales estar sorprendido por la ausencia del apostador, remarcando que era la primera vez que sucedía eso en San Juan.

WhatsApp Image 2022-08-24 at 10.11.35 AM.jpeg

Un dato no menor es que el plazo legal para reclamar un premio es de 15 días. Vencido ese periodo el dinero se devuelve y no hay posibilidad de reclamar. Además, el ticket emitido por la agencia es el único comprobante válido para cobrar los distintos premios.

“Se busca”: ganó 786 millones de pesos y aun no aparece

Córdoba está revolucionada por estas horas, ya que un apostador ganó una suma más que significativa en el Quini 6, pero por esas horas no aparece para retirar su premio. El hecho ocurrió en Carnerillos, ubicado a unos 229 kilómetros de la capital cordobesa. Tras conocer que el premio económico lo había ganado una persona de dicha localidad, las personas de la zona comenzaron a celebrarlo y a comentarlo entre sus pares. Sin embargo, y curiosamente, absolutamente nadie reclamó el dinero.

image.png

Sergio Bertolone, propietario de la agencia que vendió el suculento premio señaló a diario La Voz que desconoce quién puede ser el ganador. Mientras en Carnerillo hay todo tipo de comentarios, unos dicen que pudo ser un jubilado del pueblo que aun no se entera del sorteo, otros señalan que sería una persona de General Cabrera o un viajante que estuvo de paso.