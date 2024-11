Frenar a los "agentes" ilegales y mayores beneficios para profesionales, los desafíos del nuevo presidente de los Corredores Inmobiliarios

De acuerdo a lo que indicó, hay varios proyectos para encarar durante la nueva gestión, algunos de ellos muy adelantados, pero en líneas generales destacó que irá por la responsabilidad que la institución tiene para con los matriculados, por lo que se buscará mayores beneficios. Sobre este punto, Costela aseguró que desde ya se están manteniendo encuentros con Catastro, Planeamiento, Circot y el Registro de la Propiedad. Sobre las acciones, indicó que el propósito es ser un nexo entre las instituciones y los profesionales.

image.png Esteban Costela junto a las nuevas autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios

Eso no es todo. Sin duda la gran novedad se concentra en la adquisición de un loteo profesional. “Será el primer loteo para corredores. Estamos cerrando el trato para comprar el terreno, desarrollar el loteo y generar el valor para que cada corredor tenga su lote y en el futuro su propia casa”, dijo. Sobre los detalles de ubicación y tiempos, el profesional prefirió ser cauto debido a las expectativas que genera la noticia.

Uno de los puntos que serán eje de gestión de Costela es reforzar la tarea que el Colegio viene realizando contra los “agentes inmobiliarios” ilegales. De acuerdo a los datos que manejan, el colegio cuenta con un aproximado de 350 matriculados, y tienen denuncias sobre alrededor de 200 personas que aseguran ser inmobiliarios y desarrollan la actividad de manera ilegal.

Esto no solo complica el desarrollo de la actividad, sino que además se comenten diversos actos delictivos, como estafas con lotes, por ejemplo. “Es un foco problemático importante, porque son personas que no tiene preparación, no tiene nadie que los controle y es un punto donde tenemos que trabajar duro, y vamos a reforzar esa tarea. Es un desafío que tenemos desde la creación del Colegio”, señaló, puntualizando que es una lucha no solo de los matriculados, sino de la sociedad en general, a quienes los profesionales le brindan un servicio.

Sus inicios en el mundo inmobiliario y las bondades de la profesión

Esteban Costela recuerda que sus primeros pasos en la actividad fueron de la mano de una inmobiliaria, donde ingresó como empleado. Desde adentro comenzó a conocer la actividad, la cual fue disfrutando, entendiendo y desarrollando una pasión particular.

“Me gustó la actividad y con el tiempo inicié mi propio emprendimiento con un socio. Como no estaba habilitado, comencé a estudiar, contraté una corredora matriculada para la inmobiliaria y cuando me recibí arranqué con todo”, asegura.

Para el nuevo presidente de los corredores inmobiliarios la actividad tiene varios aspectos que destaca como positivos. “Uno puede trabajar con sus tiempos, con sus modos. A quien le guste ser independiente, este oficio es hermoso, esa libertad me encanta. En la parte de ventas estamos en los mejores momentos, o damos soluciones en momentos difíciles, y ahí es donde nos llevamos la mayor cantidad de beneficios personales”, aseguró el profesional.

La nueva comisión directiva, dominada por la juventud y la innovación

Presidente: Esteban Costela

Vicepresidente: Leonardo Pérez Tinto

Secretario: Rodolfo Ohannesian

Tesorero: Marcelo Alessio

1º Vocal titular: Sebastián Bermúdez

2º Vocal titular: Mariana López

3º Vocal titular: Daniel Moya

4º Vocal titular: Claudia Neman

1º Vocal suplente: Fernando Nacusi

2º Vocal suplente: Natalia Mulet

3º Vocal suplente: Emanuel Guardia

4º Vocal suplente: Ezequiel López

image.png

Tribunal de ética y disciplina

1º Titular: Giovarra Adarvez

2º Titular: Gema Meglioli

3º Titular: Mariano Grafigna

1º Suplente: María Vizcaino

2º suplente: María Inés Laplagne

3º Suplente: Mariano Pérez Aguilar

image.png

Comisión revisora de cuentas

1º Titular: Martín Moreno

2º Titular: Matías Domínguez

3º Titular: Hugo Busso

1º Suplente: Jorge Busso

2º Suplente: Ariel Páez

3º Suplente: Osvaldo Lucero

image.png

La asunción de las nuevas autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios será el 16 de diciembre, en el Foro de Abogados.