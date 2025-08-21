Filomena Noriega, Juan Diápolo, Lucía Ponce y una mesa repleta de anécdotas, confesiones y brindis

Lucía Ponce, Juan Diápolo y Filomena Noriega compartieron 'Un Pedacito Más' con Luz Ochoa y Jorge Balmaceda Bucci en la bodega El Milagro.

Bajo un azul cielo albardonero y el siempre reluciente sol sanjuanino, la abogada María Filomena Noriega, la periodista Lucía Ponce y el filántropo Juan Diápolo compartieron y disfrutaron de un asado diferente y lleno de simpáticos momentos.

Invitados a formar parte de una nueva entrega de ‘Un Pedacito Más’, el programa que cada miércoles (21:30) se emite por Tiempo Strean en Youtube, este singular trío se charló la vida mientras las brasas jugaban con la carne en la parrilla.

Fue Lucía –también ex embajadora del Sol- quien se animó a ejercer de asadora, aunque en un momento Juan –dueño de casa- no pudo con su genio y se acercó a volcar su impronta parrillera. La que directamente sumó su presencia desde la mesa fue Filomena, que además fue la que más confidencias dejó durante toda la comida.

Los brindis recordando personas y momentos tuvieron su merecido protagonismo, como así también distintas anécdotas de cada uno de los invitados.

Mirá el programa completo de Un Pedacito Más con Filomena Noriega, Lucía Ponce y Juan Diápolo