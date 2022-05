Feroz cruce al aire entre dos reconocidos conductores radiales sanjuaninos

Turcumán inició su programa habitual en LV5 declarándose molesto por algún comentario del Pájaro, que no precisó, pero presumiblemente realizado en el aire de Canal 8 y referido a alguna cobertura de Diario de Cuyo, que conduce Turcumán.

“A mí me ha pedido por favor tener vínculo con el diario”, comenzó diciendo Turcumán sobre Benmuyal. Y siguió: “no tiene los huevos para decirlo de una manera frontal, venir a sentarse acá y decir la verdad que lo están haciendo ustedes es pésimo. No tergiversemos, no usemos esto para atraer audiencia”, dijo.

“En el diario trabajamos ciento cuarenta pico personas, familias. No se puede criticar al otro de manera tan liviana. Por lo menos, decímelo de frente (…) Cuando quiero criticar a alguien, lo llamo por teléfono y se lo digo en la cara”, siguió.

“Osvaldo Benmuyal le ha vivido pidiendo favores al diario –disparó-, se me juntó el estúpido este hablando mal de Diario de Cuyo para ganarse audiencia. Eso solamente lo hace alguien que no tiene valor, porque tiene mi teléfono, tengo un vínculo con él. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos para quién han jugado cada uno, problema de cada uno. Si tenés algo para decir, me lo decís de frente. Yo no ando criticando la radio de mierda que hace Benmuyal todos los días, que es una mala copia de Cadena 3”.

Julio Turncumán Julio Turncumán

Enterado de las críticas de su colega, Benmuyal dijo en su programa Con Alma y Vida de Estación Claridad que no le iba a responder, pero igualmente lanzó dardos. “Una persona se ha referido a mí. Yo a estas cosas nunca las polemizo, pero si esperan una respuesta mía, va a ser ésta. Parece que se ha sentido aludido por un comentario mío que yo hice, pero ni pensando en él. Desde ya, no se crea que es tan importante como para que yo piense en él. Es más, ni sabía que estaba en la radio”.

Osvaldo Benmuyal Osvaldo Benmuyal

“Ha habido un malentendido que no tengo por qué aclarar, no voy a aclarar nada. Creo que ha elegido un rival equivocado. No se tratan así estos temas. Si tiene algo que decirme, tiene la confianza para llamarme y decírmelo”.

Siguió: “Mejor que no le conteste al aire, mejor que no hable sobre él, porque a él más que nada no le conviene que hable de él. Espero que algún día se dé cuenta que, primero, no es tan importante como para que yo me esté acordando de él”.

“La calentura viene porque yo he dicho esta mañana que hay gente que cree que hay medios que son muy importantes y que ya realmente no lo son, que no gravitan en la opinión de la gente. Eso es lo que le ha dolido me parece a mí, pero bueno, que se yo, cada uno con su historia”, explicó.