Fe, reflexión y comunidad: San Juan será sede de una convención que reúne a miles de Testigos de Jehová

Los Testigos de Jehová realizarán en 2025 su serie de convenciones anuales bajo el lema “Adoración pura” , una temática que invita a reflexionar sobre la sinceridad en la fe y la espiritualidad.

En la edición 2024, cerca de 13 millones de personas asistieron a más de 6.000 convenciones de tres días celebradas en distintos países, lo que da una idea de la magnitud del evento.

Una cita que promete movimiento en la provincia

Este año en San Juan, se espera la participación de unas 4.000 personas, provenientes de diferentes departamentos y también de localidades de La Rioja. El encuentro, gratuito y abierto a toda la comunidad, se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2025 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, ubicado sobre la Autopista San Juan–Mendoza, entre calles 6 y 7.

Autoridades locales y organizadores estiman que la llegada de tantos visitantes generará un impacto positivo en la economía local, especialmente en los rubros hotelero, gastronómico y de transporte.

Contenido del programa

Durante los tres días se ofrecerán videos, discursos y entrevistas basadas en la Biblia, centradas en temas como:

¿Qué es la adoración pura?

¿Quién es realmente el gobernante del mundo?

¿Sabe en qué se basan sus creencias?

El sábado se celebrará el bautismo, uno de los momentos más significativos de la convención. Además, se proyectarán los episodios 2 y 3 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”, una producción de 18 capítulos que aborda la vida y el ministerio de Jesucristo, basada exclusivamente en los evangelios.

Palabras de los organizadores

“Nos alegra muchísimo poder llevar a cabo una nueva edición de este programa en San Juan, en colaboración con las autoridades locales y por primera vez en estas instalaciones tan cómodas y modernas”, expresó Joel Urso, portavoz de los Testigos de Jehová.

Y agregó: “Será una buena oportunidad para brindar claridad a muchas personas que buscan esperanza. Podrán reflexionar sobre cómo afrontar mejor los desafíos de la vida diaria y encontrar más estabilidad y ánimo. Disfrutar de otra entrega de Las buenas noticias según Jesús sin duda será inspirador”.

Para más información sobre esta convención y otras en el país, se puede visitar el sitio oficial: jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.